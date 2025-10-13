Advierten impacto por más aranceles de Estados Unidos

Ciudad de México.- Los nuevos aranceles del gobierno estadounidense sobre camiones, muebles, cocinas y medicinas afectarán exportaciones mexicanas de esos productos que en 2024 tuvieron un valor de más de 39 mil millones de dólares, según expertos.

En las últimas semanas, la Casa Blanca anunció que se establecerían aranceles de 25% a camiones pesados, de 50% a gabinetes de cocina y tocadores de baño, 30% para muebles tapizados y de 100% a medicinas que provengan de laboratorios que no tengan plantas en territorio estadounidense.

Sin embargo, todavía no se conocen los detalles de esa nueva disposición anunciada por el presidente Donald Trump, con excepción de que las tarifas para los vehículos pesados entrarán en vigor el próximo 1 de noviembre.

El experto en comercio exterior, Víctor Pacheco, refirió que, de acuerdo con estadísticas del Departamento de Comercio estadounidense, en 2024 México exportó productos de esas categorías por 39,262 millones de dólares. Agregó que de enero a julio de 2025 los envíos de esos bienes al mercado de la Unión Americana ascendieron a 20 mil 966 millones de dólares, alrededor de 7% de las exportaciones totales a ese país.

Estamos ante un “aspecto de incertidumbre”, afirmó el presidente de la Concamin, Alejandro Malagón. La realidad es que “sabemos que desde el 1 de febrero hay intención de poner aranceles”, agregó.