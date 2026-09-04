Afecta brote de salmonela al HG

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ciudad de México.- El Hospital General de México "Doctor Eduardo Liceaga" informó que 41 médicos residentes y de alta especialidad se encontraban hospitalizados y estables a causa del brote de gastroenteritis infecciosa reportado el pasado 31 de agosto.

El nosocomio detalló que el brote está asociado temporalmente al consumo de alimentos proporcionados por el servicio subrogado de comedor institucional, por lo que éste se suspendió de manera inmediata.

"El evento fue identificado el 31 de agosto, cuando se registró un incremento súbito de personas con síntomas gastrointestinales. De acuerdo con la información disponible, 135 médicos residentes y de alta especialidad presentaron síntomas, principalmente dolor abdominal, diarrea, febrícula y vómito", detalló el hospital.

Señaló que los médicos hospitalizados reciben tratamiento, y "todos se encuentran estables y bajo vigilancia médica".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Como parte de la investigación se realizaron estudios de laboratorio que corroboraron la presencia de Salmonella spp, en los casos analizados; en dos de ellos se identificó, además, coinfección con Escherichia coli enterotoxigénica (ETEC).

"Ante esta situación el Hospital General de México suspendió de manera inmediata el servicio subrogado de comedor para médicos residentes y mantiene una estrategia de búsqueda y seguimiento de casos entre las personas potencialmente expuestas", refirió.

La investigación epidemiológica sanitaria continúa para determinar la fuente específica de contaminación y establecer las medidas adicionales de prevención y control, detalló.

En las entrevistas, los médicos relataron que el Hospital General de México cuenta con dos comedores.

Uno es para el personal del nosocomio y es administrado por la Secretaría de Salud, y el otro es para los residentes y está a cargo directamente de las autoridades del Hospital General de México.

La mayoría de los residentes entrevistados señalaron que no se habían enterado del brote de gastroenteritis infecciosa hasta que la noticia fue publicada en los medios de comunicación. Y a algunos les preguntaron el martes pasado (1 de septiembre) si habían presentado algún síntoma de infección.