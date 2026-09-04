logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Fotogalería

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Afecta brote de salmonela al HG

Las bacterias provenían del comedor del nosocomio

Por El Universal

Septiembre 04, 2026 03:00 a.m.
A
Afecta brote de salmonela al HG
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad de México.- El Hospital General de México "Doctor Eduardo Liceaga" informó que 41 médicos residentes y de alta especialidad se encontraban hospitalizados y estables a causa del brote de gastroenteritis infecciosa reportado el pasado 31 de agosto.

      El nosocomio detalló que el brote está asociado temporalmente al consumo de alimentos proporcionados por el servicio subrogado de comedor institucional, por lo que éste se suspendió de manera inmediata.

      "El evento fue identificado el 31 de agosto, cuando se registró un incremento súbito de personas con síntomas gastrointestinales. De acuerdo con la información disponible, 135 médicos residentes y de alta especialidad presentaron síntomas, principalmente dolor abdominal, diarrea, febrícula y vómito", detalló el hospital.

      Señaló que los médicos hospitalizados reciben tratamiento, y "todos se encuentran estables y bajo vigilancia médica".

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Como parte de la investigación se realizaron estudios de laboratorio que corroboraron la presencia de Salmonella spp, en los casos analizados; en dos de ellos se identificó, además, coinfección con Escherichia coli enterotoxigénica (ETEC).

      "Ante esta situación el Hospital General de México suspendió de manera inmediata el servicio subrogado de comedor para médicos residentes y mantiene una estrategia de búsqueda y seguimiento de casos entre las personas potencialmente expuestas", refirió.

      La investigación epidemiológica sanitaria continúa para determinar la fuente específica de contaminación y establecer las medidas adicionales de prevención y control, detalló.

      En las entrevistas, los médicos relataron que el Hospital General de México cuenta con dos comedores.

      Uno es para el personal del nosocomio y es administrado por la Secretaría de Salud, y el otro es para los residentes y está a cargo directamente de las autoridades del Hospital General de México.

      La mayoría de los residentes entrevistados señalaron que no se habían enterado del brote de gastroenteritis infecciosa hasta que la noticia fue publicada en los medios de comunicación. Y a algunos les preguntaron el martes pasado (1 de septiembre) si habían presentado algún síntoma de infección.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Detienen en Jalisco a tres hombres buscados por lavado con criptomonedas
      Detienen en Jalisco a tres hombres buscados por lavado con criptomonedas

      Detienen en Jalisco a tres hombres buscados por lavado con criptomonedas

      SLP

      El Universal

      La Policía Estatal de Jalisco actuó con información del Consulado de Estados Unidos y monitoreo del C5.

      Laura Itzel Castillo asume Secretaría de las Mujeres en CDMX
      Laura Itzel Castillo asume Secretaría de las Mujeres en CDMX

      Laura Itzel Castillo asume Secretaría de las Mujeres en CDMX

      SLP

      El Universal

      La nueva secretaria se compromete a continuar políticas públicas para garantizar igualdad y vida libre de violencia.

      Saúl Monreal lamenta vulnerabilidad de municipios ante violencia en Zacatecas
      Saúl Monreal lamenta vulnerabilidad de municipios ante violencia en Zacatecas

      Saúl Monreal lamenta vulnerabilidad de municipios ante violencia en Zacatecas

      SLP

      El Universal

      Tras la explosión en Ojocaliente, Monreal resalta la necesidad de proteger el proceso electoral del próximo año.

      Rosa Icela y Harfuch recorren Centro de Alerta Nacional de Búsqueda
      Rosa Icela y Harfuch recorren Centro de Alerta Nacional de Búsqueda

      Rosa Icela y Harfuch recorren Centro de Alerta Nacional de Búsqueda

      SLP

      El Universal

      El 50% de las personas reportadas en la alerta son localizadas en las primeras 24 horas, informó Harfuch.