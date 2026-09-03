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Amenaza policía estatal a madre e hija a mujer y niña con rifle

Padre de familia presentará queja ante DH, por abuso de autoridad

Por Redacción

Septiembre 03, 2026 03:00 a.m.
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Amenaza policía estatal a madre e hija a mujer y niña con rifle
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      CIUDAD VALLES.- Vecino de la colonia Municipal se quejó de que un elemento de la Guardia Civil Estatal apuntó con su fusil a la cabeza de su esposa, quien cargaba a su hija de tres años en brazos, lo que dice le pareció un abuso y prepotencia de parte del agente.

      La tarde de este martes 1 de septiembre, un trabajador de un ingenio de la región que pidió no ser expuesto en la nota. pero está plenamente identificado por este reportero, recibió la llamada de su mujer, de 37 años de edad, quien le dijo que recién unos minutos antes, un elemento de la GCE le había apuntado con su rifle a ella y a la niña de ambos, en edad previa al preescolar.

      La mujer se encontraba junto a su hija en su casa, en la calle Ayuntamiento, de la colonia Municipal cuando escucharon los gritos de los niños que viven en la casa de enfrente.

      Al salir, vieron que los policías detenían a la vecina, una joven que era llorada por sus hijos pequeños y de repente, uno de los policías le apuntó directo a la cara, a menos de tres metros, gritándole que se metiera a su casa y que ese asunto no le incumbía.

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      El denunciante dijo que interpondría una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza pública, ya que el agente del orden puso en peligro de muerte a su familia.

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