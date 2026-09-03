logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Fotogalería

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Hallan sin vida a extranjera en Villa de Reyes

La mujer habría contado con una ficha de búsqueda desde el pasado 25 de agosto

Por Rubén Pacheco

Septiembre 03, 2026 03:00 a.m.
A
Hallan sin vida a extranjera en Villa de Reyes
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Tatiana Vanessa, ciudadana colombiana de 32 años de edad, reportada como desaparecida el pasado 25 de agosto, quien se dirigía a la capital potosina, habría sido asesinada y sus restos encontrados antier por la noche.

      Así lo informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien matizó que este martes por la noche los Servicios Periciales tomaron conocimiento del hallazgo de restos humanos en el municipio de Villa de Reyes.

      Derivado del estado de descomposición del cadáver, se realizará la necropsia de ley para establecer la causa del fallecimiento y estudios complementarios para corroborar que se trata de la mujer extranjera, aclaró.

      García Cázares expuso que, a reserva de conocer los resultados periciales, se presume que podría tratarse de Tatiana Vanessa por un tatuaje que la identificaba -cuya leyenda se leía Jerónimo en el brazo izquierdo-, quien contaba con una ficha de búsqueda desde el martes pasado, del 25 de agosto.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En entrevista, la fiscal general refirió que la mujer provenía de la Ciudad de México y viajó a San Luis Potosí para realizar determinadas actividades -las cuales no especificó-.

      LEA TAMBIÉN

      Indaga FGE si restos en Villa de Reyes son de colombiana desparecida

      Se realizará necropsia para confirmar identidad y causa de la muerte

      Complementó que, si bien una persona no identificada realizó el reporte de la desaparición vía telefónica, posteriormente la hermana de la víctima también procedió con la denuncia a través de videoconferencia.

      Precisó que la familia procedente de Colombia, arribó este miércoles a la capital potosina para el reconocimiento del cadáver y atender los trámites administrativos correspondientes. 

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Detalla fiscal avances de recientes ataques con arma de fuego
      Detalla fiscal avances de recientes ataques con arma de fuego

      Detalla fiscal avances de recientes ataques con arma de fuego

      SLP

      Rubén Pacheco

      Familiares y amigos se han manifestado para exigir celeridad y esclarecimiento de los hechos

      Reportan bloqueo en carretera a Zacatecas, cerca de Mexquitic
      Reportan bloqueo en carretera a Zacatecas, cerca de Mexquitic

      Reportan bloqueo en carretera a Zacatecas, cerca de Mexquitic

      SLP

      Redacción

      El Ayuntamiento espera diálogo entre los quejosos y la SCT para resolver el conflicto

      Sin cierres viales en la capital tras las lluvias
      Sin cierres viales en la capital tras las lluvias

      Sin cierres viales en la capital tras las lluvias

      SLP

      Pulso Online

      Autoridades reportaron transitables puentes, desniveles y el río Santiago; persisten encharcamientos leves

      Vuelca e incendia pipa con material peligroso en la Valles-Rayón
      Vuelca e incendia pipa con material peligroso en la Valles-Rayón

      Vuelca e incendia pipa con material peligroso en la Valles-Rayón

      SLP

      Huasteca Hoy

      El conductor logró ponerse a salvo; la autopista fue cerrada mientras bomberos combatían las llamas