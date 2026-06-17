Aficionados colombianos abarrotan línea 2 del metro en CDMX

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 17 (EL UNIVERSAL).- En el marco del partido Colombia contra Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México, el Tren ligero y la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo fueron atiborrados por aficionados colombianos que se dirigen al Coloso de Santa Úrsula.

Los andenes del metro en Tasqueña, General Anaya, Ermita y del Tren Ligero en Xotepingo y Estadio Azteca hay banderas, camisetas amarillas y cánticos.

Entre tambores, el ambiente de fiesta transformó los vagones en una extensión de la tribuna.

"¡Vamos, vamos Colombia!, que está noche tenemos que ganar", cantó la afición colombiana en los vagones, saltando, ondeando las banderas.

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Ambiente festivo en el metro y tren ligero

Aficionados colombianos se movilizan hacia el Estadio Ciudad de México