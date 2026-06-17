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Se ampara G. Sánchez Zumaya

El empresario huasteco se protege de orden de aprehensión en su contra por delitos del fuero común

Por Martín Rodríguez

Junio 17, 2026 03:00 a.m.
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Se ampara G. Sánchez Zumaya
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      El Juzgado Primero de Distrito otorgó un amparo a Gerardo Sánchez Zumaya, en un proceso donde se le giró una orden de aprehensión por aparentes delitos del fuero común.

      Amparo concedido por impugnación de orden de aprehensión

      El amparo fue concedido a raíz de que el imputado reclamó los motivos por los que le fue girada la orden de aprehensión, aquellos que como actos privativos de la libertad, debieron ser impugnados cuando su defensor solicitó la apertura del juicio de amparo indirecto, registrado en los libros de gobierno con el número 1062/2026.

      Detalles del proceso y alegatos constitucionales

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      Según el detalle del juicio, se trata de una orden de aprehensión por delitos del fuero común, girada en el estado de San Luis Potosí, pero en particular en los juzgados penales adscritos al Centro de Justicia de La Pila.

      Sánchez Zumaya alega violaciones a los artículos 1, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Federal, materia de derecho procesal penal, principios de presunción de inocencia y máxima publicidad y desigualdad ante la ley.

      El proceso del juicio de amparo indirecto quedó registrado en el Juzgado Primero de Distrito bajo el número 41950848, en el que esa instancia resolvió de manera provisional la negativa a la ejecución de la orden de aprehensión, pero en cambio dejó a salvo la continuidad del juicio de la materia penal.

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