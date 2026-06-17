logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Alianza entre SEDECO, STP e ICAT con AMPI SLP, será un referente a nivel nacional: Neil Castro

Fotogalería

Alianza entre SEDECO, STP e ICAT con AMPI SLP, será un referente a nivel nacional: Neil Castro

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

"La austeridad es para la 4T y yo no soy 4T"

Por Ana Paula Vázquez

Junio 17, 2026 03:00 a.m.
A
"La austeridad es para la 4T y yo no soy 4T"
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El diputado local del Partido del Trabajo (PT), Tomás Zavala González, defendió el uso de relojes de lujo valuados en hasta 435 mil pesos y aseguró que fueron adquiridos con recursos obtenidos durante más de 30 años como empresario, no con ingresos derivados de su cargo legislativo.

      Cuestionado sobre un reloj Santos de Cartier intervenido con diamantes naturales que porta habitualmente, sostuvo que poseer este tipo de artículos "no es ningún delito".

      Durante una entrevista, Zavala González rechazó que la posesión de bienes de alto valor contradiga los principios de austeridad promovidos por la Cuarta Transformación. "La austeridad es para los políticos que engañan al pueblo. Yo no estoy engañando al pueblo porque yo soy un empresario. Pero yo soy diputado del PT, no soy parte de la 4T", declaró.

      Aunque evitó detallar la totalidad de sus actividades empresariales por considerarlas privadas, indicó que uno de sus principales negocios corresponde al transporte de servicio público federal.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Al ser cuestionado sobre la congruencia de portar accesorios de lujo mientras representa a un distrito con municipios que enfrentan condiciones de pobreza, el legislador respondió que tiene derecho a usar los bienes que ha adquirido con su trabajo. "Yo puedo lucir lo que yo quiera porque yo me lo gano. A nadie le he robado. 

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Sentencia absolutoria para Miguel Ángel Lutzow tras litigio de cuatro años
      Sentencia absolutoria para Miguel Ángel Lutzow tras litigio de cuatro años

      Sentencia absolutoria para Miguel Ángel Lutzow tras litigio de cuatro años

      SLP

      Pulso Online

      La resolución judicial pone fin a un proceso que transitó por instancias estatales y federales en San Luis.

      CEGAIP alega falta de personal y no transparenta sus gastos
      CEGAIP alega falta de personal y no transparenta sus gastos

      CEGAIP alega falta de personal y no transparenta sus gastos

      SLP

      Emmanuel Martínez

      Una revisión presencial de documentos sobre vehículos, viáticos y gasolina se programó para el 23 de junio

      Arreola buscará ser candidato a gobernador por Morena (video)
      Arreola buscará ser candidato a gobernador por Morena (video)

      Arreola buscará ser candidato a gobernador por Morena (video)

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      "Este es el momento de las juventudes de San Luis Potosí", expresó el diputado

      Colecta de Cruz Roja en SLP, al 85% de la meta
      Colecta de Cruz Roja en SLP, al 85% de la meta

      Colecta de Cruz Roja en SLP, al 85% de la meta

      SLP

      Flor Martínez

      Los fondos se destinarán a la compra de ambulancias y la reapertura de una base en la Zona Industrial