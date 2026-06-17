"La austeridad es para la 4T y yo no soy 4T"

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El diputado local del Partido del Trabajo (PT), Tomás Zavala González, defendió el uso de relojes de lujo valuados en hasta 435 mil pesos y aseguró que fueron adquiridos con recursos obtenidos durante más de 30 años como empresario, no con ingresos derivados de su cargo legislativo.

Cuestionado sobre un reloj Santos de Cartier intervenido con diamantes naturales que porta habitualmente, sostuvo que poseer este tipo de artículos "no es ningún delito".

Durante una entrevista, Zavala González rechazó que la posesión de bienes de alto valor contradiga los principios de austeridad promovidos por la Cuarta Transformación. "La austeridad es para los políticos que engañan al pueblo. Yo no estoy engañando al pueblo porque yo soy un empresario. Pero yo soy diputado del PT, no soy parte de la 4T", declaró.

Aunque evitó detallar la totalidad de sus actividades empresariales por considerarlas privadas, indicó que uno de sus principales negocios corresponde al transporte de servicio público federal.

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Al ser cuestionado sobre la congruencia de portar accesorios de lujo mientras representa a un distrito con municipios que enfrentan condiciones de pobreza, el legislador respondió que tiene derecho a usar los bienes que ha adquirido con su trabajo. "Yo puedo lucir lo que yo quiera porque yo me lo gano. A nadie le he robado.