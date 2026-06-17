Jelly Roll solicita divorcio tras 10 años de matrimonio en Tennessee

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

NASHVILLE, Tennessee, EE.UU. (AP) — La estrella de la música country Jelly Roll ha solicitado el divorcio de su esposa desde hace 10 años, según documentos judiciales.

Detalles del proceso de divorcio

La demanda, presentada en Franklin, Tennessee, por el cantante de "Hard Fought Hallelujah", señala como motivo del divorcio diferencias irreconciliables. La pareja se casó en Las Vegas en 2016. El documento indica como fecha de separación el 9 de mayo.

Trayectoria y reconocimientos de Jelly Roll

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Jelly Roll, cuyo nombre de nacimiento es Jason DeFord, ganó tres premios Grammy a principios de este año, incluido el de mejor álbum country contemporáneo por "Beautifully Broken".

En su discurso de aceptación por el premio al álbum, Jelly Roll agradeció a su esposa, Alisa DeFord, conocida como Bunnie Xo, y afirmó: "Nunca habría cambiado mi vida sin ti. Habría terminado muerto o en la cárcel".

Las canciones del artista, originario de Nashville, suelen abordar la superación de la adversidad y su largo camino de regreso tras las drogas y la prisión, y habla de su arco de redención ante públicos diversos, desde personas que cumplen condena en centros penitenciarios hasta multitudes en conciertos e incluso en un testimonio ante el Congreso.

En diciembre, el gobernador republicano de Tennessee, Bill Lee, concedió un indulto a Jelly Roll después de que amigos y líderes cívicos se sumaran a una oleada de apoyo.

En unas memorias publicadas en febrero, Xo escribió que Jelly Roll es su "alma gemela" y manifestó que una conexión verdadera mantuvo unida a la pareja a través de altibajos. Un mensaje enviado a sus abogados para solicitar comentarios no recibió respuesta de inmediato el martes. Un representante de Jelly Roll tampoco respondió de inmediato a mensajes que se le enviaron.