Busca defensor reivindicación a Miguel A. Lutzow

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La defensa de Miguel Lutzow Steiner anunció que se meterá a fondo en un litigio por restituir el buen nombre del extitular de la Secretaría de Salud, luego de que la justicia federal lo absolviera de los delitos que le fincó la Fiscalía General del Estado.

STJE y exceso de funciones en el caso Lutzow Steiner

El abogado Alejandro Manríquez precisó que dentro de los procesos, la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, se excedió en sus funciones al calificar como culpable a quien demostró su inocencia en una sentencia firme y además los juzgadores fueron más allá de lo que el fiscal les pidió, es decir contribuyeron a construir la presunción de culpabilidad.

"Dentro de la misma sentencia de amparo se estableció que el hecho por el cual supuestamente fue acusado no existió, porque no fue acusado, entonces no fue un mero error formal y lo sabe la presidente del Supremo Tribunal... Fue un error grave que no tuvo que suceder y que desde el tribunal de enjuiciamiento, era evidente que no había elementos para condenarlo", indicó.

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Recursos legales y reparación del daño

Alejandro Manríquez recordó que los recursos de apelación están destinados a la corrección de errores y el STJE no lo hizo, como tampoco cumplió con las especificaciones de la reforma penal en la que no se permite la variación del hecho dentro del juicio y a pesar de que ya estaba vinculado a proceso, lo que de manera dolosa violó garantías de un exfuncionario que siempre fue inocente.

El abogado recordó que ya hay pronunciamientos federales relacionados con el error judicial, pero también con la reparación del daño causado al imputado.