logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Alianza entre SEDECO, STP e ICAT con AMPI SLP, será un referente a nivel nacional: Neil Castro

Fotogalería

Alianza entre SEDECO, STP e ICAT con AMPI SLP, será un referente a nivel nacional: Neil Castro

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Cae ladrón que asesinó a policía hace 16 años

Se le detuvo en Ciudad de México para ser entregado a autoridades potosinas

Por Redacción

Junio 17, 2026 03:00 a.m.
A
Cae ladrón que asesinó a policía hace 16 años
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El 11 de octubre de 2009, elementos de la entonces Policía Estatal se trasladaron a un domicilio en el fraccionamiento Tangamanga, para atender el reporte de un robo. Tras la intervención, un oficial fue asesinado a tiros por el ladrón y su compañero resultó gravemente herido también por impactos de bala.

      Durante este mes, Sergio "N", el presunto responsable de los hechos, fue capturado en la Ciudad de México y entregado el pasado lunes a las autoridades potosinas.

      Y es que la Fiscalía General del Estado, a través de la Coordinación de Aprehensiones de la Policía de Investigación cumplimentó una orden de reaprehensión en contra del señalado por los delitos de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa, robo calificado y asociación delictuosa.

         La captura se concretó mediante un convenio de colaboración con autoridades de la Ciudad de México. Como resultado de los trabajos de coordinación interinstitucional, en junio de 2026 la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó sobre la localización del imputado.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


          Tras corroborar plenamente su identidad y verificar la vigencia del mandamiento judicial, personal de la FGE se trasladó a esa entidad para llevar a cabo los trámites de entrega-recepción correspondientes.

          La entrega del detenido se realizó en las instalaciones de la Fiscalía capitalina. Posteriormente, fue trasladado a San Luis Potosí y puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que definirá su situación jurídica dentro de la causa penal correspondiente.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Dan 9 años de cárcel a detenido con cannabis en Cerritos
      Dan 9 años de cárcel a detenido con cannabis en Cerritos

      Dan 9 años de cárcel a detenido con cannabis en Cerritos

      SLP

      Redacción

      La FGR reunió pruebas para vincular a proceso a Rolando 'N' por transporte de drogas

      Embisten a policía en motocicleta en lateral de Salvador Nava
      Embisten a policía en motocicleta en lateral de Salvador Nava

      Embisten a policía en motocicleta en lateral de Salvador Nava

      SLP

      Redacción

      Fue impactado por el conductor de un Jeep negro en la colonia el Paseo

      Detienen a hombre con droga en Ciudad Valles
      Detienen a hombre con droga en Ciudad Valles

      Detienen a hombre con droga en Ciudad Valles

      SLP

      Redacción

      La GCE también ubicó en la capital un tractocamión con reporte de robo, mediante seguimiento del C5i2.

      Camión cargado con huevo vuelca en la Valles-Tamazunchale
      Camión cargado con huevo vuelca en la Valles-Tamazunchale

      Camión cargado con huevo vuelca en la Valles-Tamazunchale

      SLP

      Huasteca Hoy

      La Guardia Nacional tomó control del accidente y coordinó el rescate del cargamento en la zona