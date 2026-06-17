Cae ladrón que asesinó a policía hace 16 años

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El 11 de octubre de 2009, elementos de la entonces Policía Estatal se trasladaron a un domicilio en el fraccionamiento Tangamanga, para atender el reporte de un robo. Tras la intervención, un oficial fue asesinado a tiros por el ladrón y su compañero resultó gravemente herido también por impactos de bala.

Durante este mes, Sergio "N", el presunto responsable de los hechos, fue capturado en la Ciudad de México y entregado el pasado lunes a las autoridades potosinas.

Y es que la Fiscalía General del Estado, a través de la Coordinación de Aprehensiones de la Policía de Investigación cumplimentó una orden de reaprehensión en contra del señalado por los delitos de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa, robo calificado y asociación delictuosa.

La captura se concretó mediante un convenio de colaboración con autoridades de la Ciudad de México. Como resultado de los trabajos de coordinación interinstitucional, en junio de 2026 la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó sobre la localización del imputado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Tras corroborar plenamente su identidad y verificar la vigencia del mandamiento judicial, personal de la FGE se trasladó a esa entidad para llevar a cabo los trámites de entrega-recepción correspondientes.

La entrega del detenido se realizó en las instalaciones de la Fiscalía capitalina. Posteriormente, fue trasladado a San Luis Potosí y puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que definirá su situación jurídica dentro de la causa penal correspondiente.