Policía bloquea marcha de maestros en Ciudad de México

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CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Con barreras de concreto, grúas y camiones, la policía bloqueó el miércoles algunos de los accesos al estadio de la Ciudad de México para impedir el avance de una marcha pacífica que encabezaron cientos de maestros antes del partido entre las selecciones de Colombia y Uzbekistán en el marco del Mundial 2026.

Policía bloquea marcha de maestros en estadio Azteca

La movilización, aunque no llegó a su destino final que era el estadio Azteca, al sur de la capital, sí ocasionó un fuerte congestionamiento de vehículos en los alrededores que obligó a los asistentes al partido y aficionados a desviarse hacia otras rutas y caminar varios kilómetros para evitar el tráfico.

Unos 11.000 elementos fueron desplegados en la capital mexicana en previsión de posibles disturbios y en el estadio Azteca se reforzó la seguridad con policías a caballo.

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El despliegue de seguridad se da a seis días de las protestas en los alrededores del emblemático estadio Azteca donde se desarrolló el acto inaugural del torneo mundialista y el partido entre México y Sudáfrica en el que se impuso el anfitrión por 2 a 0.

Acciones de la autoridad para controlar protestas

Pese a las manifestaciones que realizaron los maestros —que reclaman aumentos salariales y la derogación de una ley de pensiones—, grupos que buscan a personas desaparecidas y otros activistas, la inauguración del Mundial se realizó sin mayores contratiempos debido a que las fuerzas de seguridad bloquearon con miles de agentes el avance de las movilizaciones.

El secretario de Seguridad de la alcaldía capitalina, Pablo Vázquez, informó a la prensa que en las horas previas al partido entre Colombia y Uzbekistán, que está previsto para las 20.00 local, se activaría un operativo en el que participarán 11.219 efectivos, un contingente similar al que se utilizó durante la inauguración del Mundial.

Vázquez dijo que casi 8.000 funcionarios custodiarán los alrededores del estadio Azteca y el resto irá al centro histórico de la Ciudad de México para resguardar el festival de simpatizantes que se instaló en la principal plaza de la capital. Además, está previsto el envío de 291 agentes a los 17 festivales callejeros donde se transmitirá el juego.

El anuncio del despliegue de seguridad coincidió con el llamado a nuevas movilizaciones en la capital que realizó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que pidió a sus agremiados aumentar las protestas y paralizaciones de actividades en las escuelas para elevar la presión contra el gobierno.

En medio de la movilización, el gobierno federal llamó el miércoles a los representantes sindicales a una mesa de diálogo para retomar las negociaciones.

Desde hace dos semanas cientos de maestros de diferentes regiones del país realizan protestas y plantones en el centro de la capital que han ocasionado grandes embotellamientos en algunas de las principales avenidas y han obligado al gobierno al bloquear con vallas metálicas los accesos al palacio de gobierno y al festival de simpatizantes instalado en el Zócalo.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo el miércoles en su habitual conferencia matutina que acordó repetir el decreto de la semana pasada de teletrabajo en el sector público y la suspensión de las actividades escolares en la capital mexicana y la ciudad de Guadalajara, donde se jugarán partidos el miércoles y el jueves, para evitar que haya mucho congestionamiento para llegar a los estadios y problemas en los festivales de fanáticos.

Agrupaciones de familiares de personas desaparecidas también han organizado protestas en los últimos días en la Ciudad de México para exigir mayor atención del gobierno ante la crisis de desaparecidos que enfrenta el país que acumula 135.000 casos.