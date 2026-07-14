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Agresor de Areli, sometido a proceso

Por El Universal

Julio 14, 2026 03:00 a.m.
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Agresor de Areli, sometido a proceso
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      Zacatecas, Zac.- Este lunes, el adolescente de 13 años que agredió física y sexualmente a una niña de 10 años fue vinculado a proceso por los delitos de feminicidio en grado de tentativa y violación equiparada agravada, informó el fiscal general de Justicia de Zacatecas, Cristian Camacho Osnaya.

      El crimen ocurrió el viernes en el municipio de Tabasco, cuando la pequeña Areli salía de la escuela y fue raptada por su agresor, quien se la llevó a la fuerza hasta un predio en un arroyo; la abandonó inconsciente y en estado crítico.

      La niña permanece en el Hospital General del Estado y se reporta como grave.

      En entrevista con El Universal, el fiscal de Zacatecas explicó que la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes prohíbe imponer medidas privativas de la libertad a menores de entre 12 y menos de 14 años, por este motivo, el agresor permanecerá bajo la tutela del estado y resguardado en un centro especializado, cuya ubicación se mantiene en reserva.

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      El fiscal expuso que, a raíz de que se dio a conocer que el adolescente no podía ser detenido por su edad, se generó una percepción errónea de impunidad entre la población. Precisó que el menor ya fue llevado ante los tribunales y se inició la audiencia inicial para que se le pueda sancionar conforme a la ley, que tiene como objetivo "garantizar la reparación integral del daño a la víctima".

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