Gran Premio Bélgica 2026: Sergio Pérez busca primeros puntos en Spa

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CIUDAD DE MÉXICO, julio 13 (EL UNIVERSAL).- Esta semana es de carrera en la Fórmula 1, luego de una breve semana de "descanso" para las escuderías y pilotos de la parrilla, quienes ya están listos para el Gran Premio de Bélgica de 2026.

Gran Premio Bélgica 2026 Sergio Pérez y Cadillac

Para Sergio Pérez y Cadillac, el circuito de Spa-Francorchamps representa una nueva oportunidad para buscar sus primeros puntos en la categoría, después de un complejo fin de semana en Gran Bretaña, donde terminó en el puesto 14.

En Silverstone el gran ganador fue Ferrari, gracias a su doble podio en esta carrera. Charles Leclerc ganó la carrera, seguido de George Russell de Mercedes y lo cerró Leiws Hamilton, quien logró su decimosexto podio en este trazado.

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Mundial de Pilotos 2026: pelea entre Antonelli y Russell

Ante los últimos resultados en las carreras, la pelea por el Mundial de Pilotos sigue al rojo vivo. Kimi Antonelli (179 puntos) y George Russell (154), ambos de Mercedes, mantienen la disputa por el primer puesto, el cual le corresponde al italiano que mantiene una ventaja de 25 unidades.

Las actividades en Bélgica arrancan este viernes 17 de julio y finaliza el domingo 19, donde se espera Checo Pérez pueda tener una destacada participación.

Fechas y horarios para el Gran Premio de Bélgica 2026

Viernes 17 de julio

· Práctica Libre 1 | 5:30 horas del centro de México

· Práctica Libre 2 | 9:00 horas del centro de México

Sábado 18 de julio

· Práctica Libre 3 | 4:30 horas del centro de México

· Clasificación | 8:00 horas del centro de México

Domingo 19 de julio

· Carrera | 7:00 horas del centro de México

· Práctica Libre 1: Viernes 17 de julio, de 05:30 a 06:30 horas.

· Práctica Libre 2: Viernes 17 de julio, de 09:00 a 10:00 horas.

· Práctica Libre 3: Sábado 18 de julio, de 04:30 a 05:30 horas.