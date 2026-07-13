Meta restringe función de IA en Instagram por quejas globales

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Meta restringe y retiró abruptamente una de sus herramientas de inteligencia artificial generativa en Instagram.

La función, llamada Muse Image y desarrollada por Meta Superintelligence Labs, permitía crear y modificar imágenes o videos usando rostros y contenidos de cuentas públicas sin autorización expresa.

Meta restringe función IA Instagram

La medida fue tomada tras una oleada de quejas globales por vulneración de privacidad y seguridad de datos personales.

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Meta admitió en un comunicado oficial que "esta función no cumplió con las expectativas, por lo que ya no está disponible", reconociendo el descontento de la comunidad digital.

SAG-AFTRA protesta IA Instagram

El sindicato estadounidense SAG-AFTRA calificó la implementación tecnológica de "imprudente" y alertó sobre los riesgos de réplicas digitales y deepfakes no consensuados.

El gremio afirmó que "cualquier cosa que no sea un consentimiento explícito y visible para este tipo de usos de las imágenes de los usuarios de Instagram es inaceptable".

Figuras del entretenimiento, como la actriz Hannah Einbinder, instaron a revisar perfiles ante riesgos de exposición.

Tras la remoción, portavoces de SAG-AFTRA manifestaron conformidad y consideraron la suspensión como una acción responsable.

A pesar de la desactivación, el debate sobre el entrenamiento de modelos de IA con insumos de usuarios sigue vigente.

Según el Centro de Ayuda de Instagram, los usuarios pueden restringir manualmente el uso de su contenido para futuros desarrollos del chatbot Meta AI.

El procedimiento para proteger el contenido incluye acceder al perfil, ir al menú de configuración, seleccionar "Compartir y reutilizar" y desactivar los permisos para publicaciones y reels.

Esta acción busca dar mayor control a los usuarios sobre el uso de sus materiales en tecnologías de inteligencia artificial.