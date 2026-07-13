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Acosta Naranjo advierte que campañas anticipadas atraen al crimen

El presidente de Somos México señala que campañas prolongadas requieren recursos que provienen del crimen organizado.

Por El Universal

Julio 13, 2026 08:13 p.m.
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Acosta Naranjo advierte que campañas anticipadas atraen al crimen
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      CIUDAD DE MÉXICO, julio 13 (EL UNIVERSAL).- Guadalupe Acosta Naranjo, presidente nacional de Somos México, aseguró que por iniciar sus procesos internos de manera tan adelantada "llegan recursos de la delincuencia organizada" a Morena, pues "ninguna campaña puede sostenerse por tanto tiempo" solo con los recursos de prerrogativas que reciben los partidos políticos.

      Campañas anticipadas y su relación con el crimen organizado

      "Eso genera necesidades de dinero y de recursos, por eso les llegan recursos de la delincuencia organizada, porque ¿cómo sostienen una campaña por tanto tiempo? Candidatos que son legisladores locales, no hay manera de que con estos sueldos se puedan sostener estas campañas tan adelantadas", dijo el líder partidista.

      Decisión de Somos México sobre precampañas y procesos electorales

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      Cuestionado sobre si Somos México buscará iniciar a la brevedad la selección o presentación de sus futuros candidatos a gobernador y para la Cámara de Diputados, en el Proceso Electoral 2026-2027, Acosta Naranjo aseguró que no lo harán.

      "No hay que buscar repetir los vicios que se están haciendo en otro lado, aunque no hacerlo aumenta la inequidad, porque nosotros respetamos la legalidad, nos quedamos sin hacer nada y ellos como si nada. La inequidad sigue creciendo. Vamos a hacer política sin hacer precampañas", comentó Acosta Naranjo.

      Recursos legales y denuncias por uso desigual de colores partidistas

      Sobre presentar quejas y otros recursos legales, el presidente de Somos México adelantó que las presentarán con ayuda de su equipo de abogados.

      "Yo sí creo que es necesario que presentemos los recursos sobre el tema de las campañas adelantadas. A ellos les molesta que usemos el rosa, pero nadie dice nada de que los servidores de la nación usan el color guinda, a nosotros no nos dejan usar nuestro colorcito", reclamó.

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