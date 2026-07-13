Estados Unidos impone bloqueo en estrecho de Ormuz y anuncia peajes

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Un punto fundamental de la guerra contra Irán tiene que ver, cada vez más, con el control del estrecho de Ormuz, un canal angosto con forma de codo flexionado que durante décadas fue una ruta de tránsito relativamente segura y confiable para la exportación de petróleo y gas natural de Oriente Medio.

Estados Unidos impone bloqueo en estrecho de Ormuz

Al decir que una tregua provisional le otorgaba el derecho a establecer las condiciones bajo las cuales pasarían los buques por dicho estrecho, y amenazar —y disparar— contra las embarcaciones que no utilizaran su ruta preferida, Irán ha intentado ejercer su control sobre esa vía marítima y obtener ventaja en las negociaciones con Washington.

El lunes, el presidente estadounidense Donald Trump intentó inclinar la balanza: reimpuso un bloqueo a Irán y declaró que Estados Unidos controla el estrecho y que cobraría peajes a los buques por su paso seguro, con lo que, en esencia, copió la estrategia iraní.

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Efectuó el anuncio en un momento en que Estados Unidos e Irán han intensificado sus ataques mutuos para afianzar su control sobre el estrecho y amenazan con enfrascarse de nuevo en una confrontación total.

Desde hace mucho tiempo, el mundo ha considerado que el estrecho de Ormuz —el cual corre entre las costas de Irán y Omán— es una vía marítima internacional de libre uso. No obstante, poco después de ser atacado por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, el gobierno iraní reclamó su soberanía sobre el estrecho, lo que causó una fuerte alteración en los mercados energéticos mundiales y disparó los precios.

Disputa por soberanía y control en el estrecho de Ormuz

Tanto Irán como Estados Unidos dicen controlar el estrecho de Ormuz.

En una publicación el lunes en su red social Truth Social, Trump escribió que Estados Unidos "será, de ahora en adelante, conocido como el guardián del estrecho de Ormuz".

Pero la Guardia Revolucionaria iraní, que controla el arsenal de misiles balísticos de la República Islámica, dice que el que controla el estrecho es Teherán. "No permitiremos que un ejército deshonesto y asesino de niños proveniente del otro lado del mundo continúe su injerencia ilegal en el estrecho", manifestó la Guardia Revolucionaria el domingo.

Según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, establecida en 1982, ningún país tiene el derecho a reclamar aguas internacionales, y todos los buques tienen derecho al paso sin obstáculos.

Aunque ni Estados Unidos ni Irán han ratificado la convención, "eso no importa, porque se ha convertido en costumbre universal, por lo que todos los Estados pueden confiar en ella en cualquier circunstancia", explicó Marc Weller, director del Programa de Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge.

No obstante, Teherán y Washington han utilizado herramientas para ejercer control sobre esa vía y restringir el tráfico marítimo.

"Tenemos dos naciones, ambas muy capaces —Estados Unidos por tener la Armada más poderosa del mundo, e Irán porque está bien posicionado geográficamente para afectar el comercio en todo el estrecho de Ormuz y puede ejercer un control significativo", expuso Raymond Waid, quien lidera el grupo de la industria marítima en el bufete Liskow & Lewis, en Nueva Orleans, y es exoficial de la Armada.

La agencia de datos marítimos Kpler refirió que los cruces disminuyeron alrededor de un 52% entre el viernes y el lunes en comparación con el mismo período de la semana anterior. Unos 14 barcos cruzaron el estrecho el domingo. Antes de la guerra, lo hacían unos 130 diariamente.

Irán dice haber realizado empeños "sinceros" para garantizar la seguridad del transporte marítimo.

La capacidad de provocar alteraciones en el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz le da a Irán influencia sobre la economía mundial.

Teherán utilizó esta influencia al comienzo de la guerra al atacar barcos en tránsito y, en algunos casos, exigir pagos para permitir el paso de las embarcaciones. El simple temor a ser atacados por drones o lanchas rápidas iraníes fue suficiente para disuadir al tráfico marítimo.

Después de que se anunciara un alto al fuego provisional el mes pasado, Irán insistió en que los buques debían registrarse ante la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico, de reciente creación, para que sus tripulaciones y carga fueran verificadas.

Teherán también exige que los buques utilicen únicamente una ruta cercana a su costa, en lugar de la ruta sur que bordea la costa de Omán, por donde el ejército estadounidense había comenzado a guiar a los barcos. Irán ha colocado minas en la parte central del estrecho, por lo que pocos buques han intentado transitar por esa vía.

Se sospecha que Teherán ha atacado a barcos que han utilizado la ruta de Omán. El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido, que emite alertas de seguridad marítima, informó haber recibido reportes de seis buques que fueron atacados en el estrecho, cerca de Omán, desde el 25 de junio.

Washington y Teherán han debatido sobre qué acordaron respecto al estrecho. Funcionarios estadounidenses dicen que el acuerdo provisional firmado el mes pasado contemplaba la reapertura de la crucial vía marítima mientras se negociaba una solución más permanente a la guerra.

Por su parte, funcionarios iraníes han expuesto que una cláusula en el acuerdo provisional les otorgaba el derecho a gestionar el tráfico marítimo y que, siempre y cuando no cobraran cuotas durante 60 días, les correspondía a ellos decidir las condiciones de su operación.

El acuerdo provisional establecía que Irán "haría lo posible por garantizar el paso seguro de los buques comerciales sin costo alguno durante 60 días, únicamente desde el golfo Pérsico hasta el mar de Omán y viceversa". También instaba a Irán a "dialogar con el Sultanato de Omán para definir la futura gestión y los servicios marítimos en el estrecho".

Washington informó el lunes que cobrará un peaje del 20% sobre la carga transportada a través del estrecho "con el fin de cubrir todos los costos necesarios para garantizar la protección y seguridad en esta zona tan volátil del mundo".

Eso es algo a lo que Estados Unidos se había opuesto previamente, y cualquier intento por parte de la Casa Blanca o del gobierno iraní de cobrar tarifas violaría las normas internacionales sobre la libertad de navegación.

El nuevo plan estadounidense se hace eco de una afirmación previa de Irán —a la cual se opuso— que alegaba que podría cobrar peajes de hasta 2 millones de dólares por buque.

Los países pueden cobrarles cuotas a los buques por un servicio específico al transitar por un estrecho internacional, explicó Weller, el profesor de derecho internacional. Por ejemplo, Chile cobra tarifas en el estrecho de Magallanes por el pilotaje y otros servicios que garantizan un paso seguro, refirió.

"Sería posible cobrar una tarifa, pero debe ser proporcional al servicio prestado", agregó. "Por lo tanto, no es algo de lo que Irán deba obtener ganancias. No se trata de 2 millones de dólares por buque ni nada por el estilo".

La Organización Marítima Internacional, el organismo de Naciones Unidas que supervisa las medidas de protección y seguridad en el transporte marítimo internacional, dijo que la agencia estaba a la espera de más información sobre la propuesta de Trump, pero añadió que su postura en contra de los peajes por el paso marítimo se mantiene inalterable.

El lunes por la noche, Abbas Araghchi, ministro de Relaciones Exteriores de Irán, aprovechó el apoyo de Trump a los peajes para mofarse de él y legitimar la posición de Irán.

"El presidente de Estados Unidos tiene toda la razón", publicó en la red social X. "Quien garantice un paso protegido y seguro a los buques mercantes por el estrecho de Ormuz debe ser compensado por ese servicio ... El 20% es, por supuesto, demasiado caro. Nosotros seremos justos".