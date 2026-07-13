Jornada de violencia en Culiacán deja cuatro asesinatos
Los ataques afectaron a trabajadores y peatones, desatando operativos y cierres viales.
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CULIACÁN, Sin., julio 13 (EL UNIVERSAL).- La capital del estado volvió a padecer una nueva jornada de intensa violencia, con cuatro nuevos asesinatos. Entre las víctimas se encuentra una mujer, lo que originó un severo caos vial en varios sectores, con los operativos desplegados por el ejército, con retenes en puentes.
Detalles confirmados de los asesinatos
En la colonia Tierra Blanca, sobre la avenida Álvaro Obregón, una mujer de aspecto joven, uniformada como personal de clínica médica, fue asesinada de varios disparos por personas desconocidas que huyeron en un vehículo, rumbo al centro.
La víctima caminaba sobre la avenida Álvaro Obregón, cerca de la calle Abogados, y al llegar a una florería fue atacada a balazos, por lo que paramédicos que llegaron al lugar determinaron que no presentaba signos vitales.
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En la colonia Aquiles Serdán, un hombre de apariencia joven, robusto, el cual vestía pantalón de mezclilla y playera negra, fue asesinado de varios disparos frente a un domicilio, ubicado en la calle Constituyentes Enrique Recio, sin que se conozca su identidad.
Acciones de la autoridad tras los hechos
Sobre el bulevar Rolando Arjona, en el fraccionamiento Villas del Río, dos trabajadores de un taller de reparación y venta de llantas fueron privados de la vida. Las víctimas fueron identificadas como Juan Enrique y Luis Artemio.
Los datos que se conocen son que personas armadas ingresaron al negocio y, sin medir palabra, dispararon en varias ocasiones en su contra, para después retirarse del lugar, por lo que, derivado de la serie de hechos de violencia, el Ejército desplegó varios operativos, con cierres parciales de puentes que cruzan los ríos en Culiacán.
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