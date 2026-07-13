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Mexicana inaugura ruta AIFA-Chihuahua con cinco vuelos semanales

La nueva ruta busca impulsar el turismo y el comercio entre el centro y norte del país.

Por El Universal

Julio 13, 2026 08:50 p.m.
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Mexicana inaugura ruta AIFA-Chihuahua con cinco vuelos semanales
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      CIUDAD DE MÉXICO, julio 13 (EL UNIVERSAL).- Mexicana estrenó su nueva ruta Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA)-Chihuahua con miras a fortalecer su estrategia de expansión.

      Mexicana lanza nueva ruta aérea nacional

      El primer vuelo, operado por Embraer 195 E2 de nueva generación, partió la tarde del lunes 13 de julio desde el AIFA y con esta ruta la aerolínea del Estado busca consolidarse en el mercado nacional y contar con más corridas que conecten destinos dentro del territorio nacional.

      Esta nueva ruta aérea operará los lunes, miércoles, jueves, viernes y domingo con salidas a las 16:10 hrs desde el Felipe Ángeles a Chihuahua, y de este estado hacia el AIFA los mismos días a las 18:45.

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      Los pasajes redondos que se ofertan desde mil 149 pesos se venden a través de la página oficial, de forma telefónica, desde la app móvil y en el módulo de ventas de Mexicana ubicado en el AIFA.

      Impacto en la conectividad y desarrollo nacional

      De acuerdo con la aerolínea del Gobierno Mexicano, esta ruta fortalecerá la conectividad entre el centro y el norte del país, al tiempo que consolida su red de servicios a nivel nacional, generando con esto alternativas nuevas para el turismo y los negocios, pilares clave para el desarrollo de México.

      "La apertura de esta nueva ruta representa mucho más que un vuelo, simboliza la creación de un puente permanente de oportunidades entre el centro y el norte del país. Es una conexión que fortalecerá el turismo, el comercio, la inversión y el intercambio social, acercando a las personas y generando nuevas oportunidades de desarrollo. A partir de hoy, Chihuahua cuenta con una conexión directa con cinco vuelos a la semana que lo integra a toda la red de destinos de Mexicana a través de nuestro centro de operaciones en el aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, facilitando el acceso a múltiples ciudades y fortaleciendo la movilidad nacional", aseguró, en la ceremonia de inauguración en el AIFA, Leobardo Ávila Bojórquez, director general de Mexicana.

      Con estas nuevas 5 frecuencias a la semana, la AIFA - Chihuahua es la ruta 17 de Mexicana en territorio nacional. La empresa paraestatal de la Defensa prevé que para antes de terminar este mes se agreguen otras dos a su red: AIFA - Hermosillo y AIFA - Bajío.

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