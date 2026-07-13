Estados Unidos ataca a Irán en estrecho de Ormuz tras bloqueo

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Estados Unidos lanzó ataques contra Irán a primera hora del martes, horas después de que el presidente Donald Trump dijo que Washington está "restableciendo" un bloqueo sobre Teherán en el estrecho de Ormuz.

Estados Unidos lanza ofensiva militar en estrecho de Ormuz

Por separado, el mandatario insinuó que su país le cobrará a otros barcos por cruzar la vía de forma segura, trastocando cientos de años de política estadounidense de apoyo a la libertad de navegación en todo el mundo.

Irán respondió con ataques contra Baréin y dos buques petroleros relacionados con los Emiratos Árabes Unidos que navegaban por el estrecho, los cuales cobraron la vida de un marinero y dejaron heridos a otros ocho. El gobierno emiratí amenazó con tomar represalias contra Irán, lo que podría arrastrar a la nación —hogar de Abu Dabi y Dubái— nuevamente a los combates con Teherán.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los ataques ocurren mientras Irán y Estados Unidos compiten por el control del estrecho por el que, en tiempos de paz, pasaba una quinta parte de todo el petróleo y gas natural que se comercializa en todo el mundo. El precio del barril de crudo Brent, de referencia internacional, se disparó a más de 84 dólares por barril, su cifra más alta en un mes, pero aún muy por debajo de los casi 120 dólares que alcanzó en el punto álgido de la guerra.

Detalles confirmados de los ataques y respuesta iraní

El Comando Central de Estados Unidos señaló que atacó zonas cercanas a Abu Musa, Bandar Abbas, Bushehr, Chahbahar, Jask y Konarak, en específico "sistemas de defensa costera, instalaciones de drones y misiles y capacidades marítimas". Irán reconoció ataques en estas áreas, pero no dio informes inmediatos de daños o bajas.

"Estos ataques seguirán imponiendo un alto costo en las fuerzas iraníes y degradarán su capacidad para atacar a civiles inocentes y a la navegación comercial en el estrecho de Ormuz", señaló el ejército estadounidense.

Poco después de que el ejército anunció la nueva ofensiva, Trump calificó las acciones militares como "otro ataque importante".

"Los estamos golpeando muy duro. Y continuará, y veremos qué pasa", dijo desde el Despacho Oval. "Les estamos quitando toda su capacidad ofensiva y estamos controlando los estrechos. Estamos restableciendo el bloqueo".

Trump también dio a conocer nuevos detalles sobre el cambio en su política y dejó entrever que cobrará peaje a los barcos que atraviesen el estrecho, después de haber insinuado previamente que no lo haría.

"Estamos protegiendo una porción muy rica del mundo", subrayó. "Estamos gastando dinero. Y entonces, lo que hemos hecho es que vamos a recibir un reembolso por la protección".

Se trata de un marcado cambio en la política de Estados Unidos que, hasta ahora, decía que el estrecho debía permanecer abierto a todos sin peajes, como lo estaba antes de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán el 28 de febrero. Cualquier intento de Estados Unidos o Irán de cobrar tarifas violaría las normas globales sobre la libertad de navegación y aumentaría las tensiones, probablemente causando una mayor interrupción económica mucho más allá de la región.

La Marina de Estados Unidos ha luchado por defender la libertad de navegación en altamar desde las Guerras Berberiscas y la Guerra de 1812.

El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos informó a primera hora del martes que Irán atacó dos buques petroleros en el estrecho de Ormuz, matando a un marinero e hiriendo a otros ocho. La víctima mortal era originaria de la India, al igual que seis de los heridos. Los otros dos lesionados son ucranianos.

Irán lanzó dos misiles de crucero contra las embarcaciones Mombasa y Al Bahiyah, indicó la dependencia.

Los ataques causaron incendio en las dos embarcaciones, aunque las llamas ya fueron extinguidas.

La Guardia Revolucionaria se atribuyó los ataques contra los buques, asegurando que "ignoraron repetidas advertencias".

"Eligieron atravesar una zona minada y por lo tanto fueron atacados y deshabilitados", indicó la guardia.

Baréin fue objetivo de nuevos ataques a hora del martes mientras Irán tomaba represalias por la más reciente ronda de bombardeos estadounidenses. Baréin activó en dos ocasiones su sirena de alerta por misiles, instando al público a buscar refugio. De momento no había información sobre daños o bajas relacionadas con el ataque.

"Los Emiratos Árabes Unidos se reservan su pleno derecho a responder a esta escalada y a tomar todas las medidas necesarias para proteger su territorio, a sus ciudadanos y residentes", añadió el Ministerio de Defensa.

El país utilizó un lenguaje similar antes de lanzar ataques contra Irán durante la guerra. El martes por la mañana se podía escuchar aviones de combate sobrevolando Dubái.

La embajada de Estados Unidos en Abu Dhabi y el Consulado de Estados Unidos en Dubái alertaron el martes a los estadounidenses que todas las citas consulares han sido canceladas hasta el miércoles "debido a la situación de seguridad regional".

Trump declaró el lunes al presentador de radio Hugh Hewitt que el acuerdo del mes pasado estaba "construido para poner a prueba" a Irán, y añadió que "cuando estás tratando con canallas, (los acuerdos) no significan mucho".

"No pasaron la prueba", dijo el presidente.

Irán afirma que tiene derecho a gestionar el tráfico en Ormuz e incluso cobrar cuotas de acuerdo con el pacto provisional, afirmaciones cuestionadas por Estados Unidos.

El ejército estadounidense y la Organización Marítima Internacional de Naciones Unidas han intentado establecer una ruta a través del estrecho a lo largo de la costa de Omán que estaría fuera del control iraní. Irán ha atacado barcos que utilizaban esa ruta, diciendo que Estados Unidos está violando el acuerdo de paz provisional. Estados Unidos ha atacado a Irán en respuesta, lo que provocó ataques iraníes contra Estados árabes aliados de Estados Unidos.

El intercambio de fuego de los últimos días ya había sembrado más dudas sobre el acuerdo de paz provisional alcanzado el mes pasado. Washington levantó un bloqueo que impuso a mediados de abril como parte de ese acuerdo, el cual también pedía que el estrecho fuera reabierto por completo.

"Estamos restableciendo el bloqueo iraní", anunció Trump en redes sociales. "Todos los demás países podrán hacer uso justo y abierto del estrecho".

Añadió que Estados Unidos sería "reembolsado" con el 20% del valor de la carga para ayudar a cubrir "cualquier y todos los costos necesarios para hacer el trabajo de proporcionar seguridad y protección".

El ejército de Estados Unidos aseguró que reanudará su bloqueo de puertos iraníes a la medianoche del miércoles en Dubái.