Agricultores bloquearon varias horas Paseo de la Reforma

Luego de mantener por más de ocho horas un bloqueo entre Paseo de la Reforma y Canal del Norte, el conjunto de agricultores liberó las vialidades para entablar una mesa de diálogo con autoridades.

Desde las 5:30 de la mañana de este miércoles, quedó bloqueada la circulación entre dichas avenidas por un cerco policial, tráileres, manifestantes y tractores. Lo cual también ocasionó una suspensión parcial de la Línea 7 del Metrobús.

A pesar del enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y los agricultores, los manifestantes avanzaron hacia una mesa de diálogo con autoridades de la Secretaría de Gobernación.

La intención original de los agricultores era llegar a un encuentro en el Ángel de la Independencia con el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y la Alianza Nacional de Transportistas y Campesinos (ANTAC), pero la policía les impidió el paso.

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Por ahora, el Metrobús de la Ciudad de México informó que se restableció su servicio en la línea siete que corre sobre Paseo de la Reforma, pero presenta retrasos considerables.