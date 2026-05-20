logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

REFLEXIONA SU FE

Fotogalería

REFLEXIONA SU FE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Harfuch detalla detención de alcalde de Atlatlahucan, Morelos

Continúa la búsqueda del presidente municipal de Cuautla en el marco de la estrategia contra la violencia.

Por El Universal

Mayo 20, 2026 04:17 p.m.
A
Harfuch detalla detención de alcalde de Atlatlahucan, Morelos

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 20 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio detalles acerca de la detención del alcalde de Atlatlahucan, Morelos, Agustín Toledano, por extorsión.

Acciones de la autoridad

En conferencia de prensa, explicó que se habían registrado extorsiones a comerciantes, productores y transportistas por el crimen organizado en Cuautla y municipios de la región oriente.

Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, dijo que, a partir de denuncias ciudadanas, cierres de negocios y exigencias de pagos ilegales, comenzaron labores de investigación de campo y gabinete.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"A mediados del mes de abril, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, se reforzó la estrategia de seguridad en el estado de Morelos. El objetivo ha sido atender de manera directa los delitos de alto impacto, detener a generadores de violencia y proteger a la población frente a grupos que durante años afectaron la vida social y económica", declaró.

Detalles confirmados

Como parte de estas investigaciones, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo órdenes de cateo en seis domicilios de Morelos y un domicilio en Querétaro, y de aprehensión por crimen organizado, extorsión, narcotráfico y tráfico de armas de fuego contra funcionarios y exfuncionarios. Los detenidos son:

- Agustín Toledano, alcalde de Atlatlahucan

- Irving "N", exalcalde de Yecapixtla

- Horacio "N", secretario municipal de Cuautla

- Pablo Adrián "N", empresario y oficial mayor de Cuautla

- Jonathan "N", tesorero de Cuautla

- Arisbel Rubí "N", excandidata a la alcaldía de Atlatlahucan

Agregó que continúa la búsqueda del presidente municipal de Cuautla, Jesús Corona Damián.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Harfuch detalla detención de alcalde de Atlatlahucan, Morelos
Harfuch detalla detención de alcalde de Atlatlahucan, Morelos

Harfuch detalla detención de alcalde de Atlatlahucan, Morelos

SLP

El Universal

Continúa la búsqueda del presidente municipal de Cuautla en el marco de la estrategia contra la violencia.

Corte avala decreto de vigilancia aérea por parte de Defensa
Corte avala decreto de vigilancia aérea por parte de Defensa

Corte avala decreto de vigilancia aérea por parte de Defensa

SLP

El Universal

La extinción de la Financiera Nacional fue aprobada por la Corte, que aseguró continuidad en apoyos.

Sheinbaum firma acuerdo para ordenar producción de maíz blanco
Sheinbaum firma acuerdo para ordenar producción de maíz blanco

Sheinbaum firma acuerdo para ordenar producción de maíz blanco

SLP

El Universal

Autoridades y empresas nacionales y extranjeras colaboran para fortalecer la autosuficiencia del maíz blanco.

Defensa niega que feminicida y Edith Guadalupe se conocieran
Defensa niega que feminicida y Edith Guadalupe se conocieran

Defensa niega que feminicida y Edith Guadalupe se conocieran

SLP

El Universal

La Fiscalía General de Justicia informó sobre un contacto previo, pero la defensa sostiene que no se conocían.