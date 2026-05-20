Protesta en Buenos Aires contra recorte en salud de Milei

BUENOS AIRES (AP) — Cientos de personas se movilizaron el miércoles para protestar contra las políticas de ajuste del presidente Javier Milei que implicaron un recorte de los fondos para el sistema de salud argentino y por la situación crítica que atraviesa ese sector.

"La salud es un derecho, no una mercancía", "El ajuste de Milei mata" decían algunos de los carteles que llevaban los manifestantes mientras marchaban por las calles de Buenos Aires.

Bajo la consigna "La salud no puede esperar" sindicatos, asociaciones médicas y trabajadores sanitarios se movilizaron desde el Ministerio de Salud hasta la Plaza de Mayo frente a la Casa Rosada, la sede del gobierno argentino.

Los manifestantes sostienen que el sistema de salud enfrenta una crisis cada vez más profunda a raíz de las medidas de austeridad impulsadas por el gobierno de Milei. Denuncian recortes presupuestarios en hospitales públicos, demoras en la entrega de medicamentos y mayores dificultades para acceder a tratamientos médicos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"El sistema de salud argentino se encuentra en una situación crítica", dijo el médico sanitarista Leonel Tesler a The Associated Press antes de la protesta. Agregó que el sector público de salud es el más golpeado por el desfinanciamiento.

La semana pasada el gobierno anunció un recorte de 63.000 millones de pesos (unos 44 millones de dólares) en el presupuesto de salud. Una de las áreas afectadas es la vinculada a la investigación, prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer. Además, redujo los recursos destinados al acceso a medicamentos, insumos y tecnologías médicas, así como a la respuesta frente a infecciones de transmisión sexual, hepatitis y otras enfermedades.

Desde que Milei llegó al poder en diciembre de 2023 ha implementado un plan económico que incluye un recorte de casi un tercio del gasto público para equilibrar las cuentas fiscales, uno de los ejes de su política económica.

Desde entonces el gobierno redujo o eliminó programas sanitarios, el presupuesto destinado a la producción y distribución de vacunas y las partidas para la distribución de medicamentos, incluidos aquellos con cobertura gratuita para jubilados.

Saúl Flores, secretario de Gestión Sanitaria del Ministerio de Salud, dijo a Radio Mitre que "no existe un ajuste, no existe un desfinanciamiento; sí existe una configuración sobre la eficiencia y lo que lleva consigo esa eficiencia, que es el ahorro en los manejos de los recursos".

Impacto en el sistema sanitario bonaerense

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, anunció la víspera que el sistema sanitario provincial se encuentra sobrecargado y que los niveles de ocupación de terapia intensiva en hospitales de la provincia se ubican entre el 80% y el 90%. Además, señaló que aumentaron las internaciones por causas prevenibles debido a la falta de medicamentos y a la interrupción de tratamientos especialmente para adultos mayores.

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires y opositor del gobierno de Milei, anunció que adherirá a la marcha federal por la "verdadera catástrofe sanitaria" que están viviendo los argentinos tras el "abandono explícito del gobierno nacional", según publicó en su cuenta de X.

Sin embargo, antes de la movilización el Hospital Garrahan, el mayor centro público pediátrico del país, denunció al gobierno de Kicillof por demoras en el envío de insumos necesarios para cirugías. El hospital afirmó que la provincia adeuda desde 2022 el envío de cientos de prótesis y que, hasta mayo de 2025, el número de pedidos pendientes ascendía a 814.

Protestas por cierre de pymes y enfrentamientos

Trabajadores de pequeñas y medianas empresas (pymes) y representantes gremiales de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) también se movilizaron el miércoles para protestar por el cierre de unas 25.000 pymes en el país durante el gobierno de Milei.

Los manifestantes responsabilizan al gobierno del deterioro de las condiciones laborales y de la situación económica que, según sostienen, provocó el cierre de pequeñas empresas en distintos sectores.

La protesta derivó en enfrentamientos entre manifestantes y efectivos policiales que avanzaron sobre la movilización con empujones y gas pimienta. Hubo heridos entre los manifestantes y los policías.