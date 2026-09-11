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Aguascalientes alcanza tercer lugar nacional en seguridad pública

El estado sube 7.4 puntos en percepción de seguridad gracias a la coordinación gubernamental.

Por El Universal

Septiembre 11, 2026 02:11 p.m.
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Aguascalientes alcanza tercer lugar nacional en seguridad pública
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 11 (EL UNIVERSAL).- En el tercer lugar nacional se colocó Aguascalientes, como uno de los estados del país más seguros, de acuerdo con los resultados de la más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

      Plan de seguridad y coordinación gubernamental

      Este logro se debe al Plan de Seguridad y Justicia "Blindaje Aguascalientes" y a la coordinación entre las corporaciones de los tres niveles de gobierno -federal, estatal y municipal-, así como a la sensación de los aguascalentenses.

      Además la conclusión representa un incremento de 7.4 puntos porcentuales, respecto al año pasado, y coloca a Aguascalientes por encima de entidades que anteriormente ocupaban los primeros lugares de esta medición.

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      Percepción ciudadana y resultados de la encuesta

      La labor permanente de las corporaciones de seguridad y de la estrategia "Blindaje Aguascalientes", contempla acciones coordinadas de vigilancia y prevención en distintos puntos del estado.

      Asimismo, el sondeo permite conocer cómo perciben los ciudadanos las condiciones de seguridad en los lugares donde viven y realizan sus actividades cotidianas. En el caso de Aguascalientes, los datos muestran una mayor proporción de habitantes que actualmente manifiestan sentirse seguros.

      En esta medición, Coahuila ocupa el primer lugar nacional, seguido de Yucatán y Aguascalientes. Baja California Sur, que el año pasado se encontraba en la primera posición, descendió al quinto sitio.

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