Sheinbaum rechaza abucheos a gobernadores de oposición en Chiapas

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 11 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció contra el abucheo a gobernadores de oposición durante sus giras de rendición de cuentas, porque, aclaró, se trata de un acto republicano y no electoral.

Declaraciones de Claudia Sheinbaum sobre abucheos

Durante su conferencia matutina en la VII Región Militar en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Sheinbaum Pardo expresó que "no me parece bien que a un gobernador o a una gobernadora que proviene de otro partido político se utilice el abucheo o el silbido, no es correcto, porque no es un acto electoral, es un evento republicano".

"No creo que sea un acto republicano. De hecho yo me he parado varias veces para decir ´no es el momento, este es no es un asunto electoral. Es una rendición de cuentas de la Presidenta´ y pido respeto a los gobernadores que provienen de otro partido político", dijo.

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Contexto y acciones para evitar confrontaciones

"A veces van más simpatizantes del partido del que provengo. Entonces como hay diferencias en el estado se manifiestan en contra, abucheando, silbando frente a un gobernador", agregó.

"Entonces ellos por decisión dicen ´mejor para evitar un asunto a la Presidenta, al propio gobernador y al auditorio´ me reciben, me acompañan y después ya realizo yo el informe", declaró.