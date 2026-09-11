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Caso Ayotzinapa: Sheinbaum espera expertos para revisar investigación

El objetivo es avanzar en la verdad y justicia para los jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa, afirmó Sheinbaum.

Por El Universal

Septiembre 11, 2026 02:00 p.m.
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Caso Ayotzinapa: Sheinbaum espera expertos para revisar investigación
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 11 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que solicitó al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, la participación de algunos expertos para revisar el trabajo que se está realizando en torno a las investigaciones sobre el caso Ayotzinapa.

      Sheinbaum solicita expertos internacionales para revisión

      Durante su conferencia matutina en la VII Región Militar en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Sheinbaum Pardo explicó que "nosotros solicitamos al Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas que pudiera considerar, si acaso ellos así lo deciden, alguno de los miembros que participaron en el GIEI y nos dijo que no, que ellos considerarían otros expertos".

      "Entonces en esa perspectiva nosotros estamos esperando expertos por parte del Alto Comisionado de Naciones Unidas que pudieran revisar el trabajo que está haciendo el fiscal del caso Ayotzinapa, la Comisión de Búsqueda y la Secretaría de Gobernación y poder dar su opinión", dijo.

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      Objetivo de la revisión y diálogo con expertos

      En ese sentido, reconoció que "algunos, porque no todos, han solicitado que se hable personalmente con dos de las personas que participaron. Yo le pedí primero a Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos que hablara con ellos y después a la Secretaría de Gobernación".

      "El objetivo es avanzar en la verdad y la justicia y en saber dónde están los jóvenes y ver si la participación de estas personas ayudaría a eso o no", declaró.

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