¿Qué dice la Declaración Patrimonial de Romero Oropeza?

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Dueño de miles de metros cuadrados de terrenos que compró de contado, dos departamentos que compró en un mismo día, así como un ingreso por su cargo por más de 2.2 millones de pesos -superior al de la Presidenta de la República– es lo que revela la declaración patrimonial de Octavio Romero Oropeza, director general del Infonavit, y la cual permanecía clasificada como "confidencial" hasta el día de hoy.

Luego que esta mañana en su conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que le pidió hacer pública su declaración patrimonial, Octavio Romero Oropeza, director general del Infonavit, reportó que el año pasado su salario por ese cargo fue de 2.2 millones de pesos, es decir, ganó más que la Presidenta de la República.

El titular del Infonavit también reportó que el año pasado recibió de rentas, regalías y dividendos un total de 212 mil 171 pesos; y en ingresos reportados como "otros" un monto de un millón 886 mil 667 pesos. En total, sus ingresos el año pasado fueron de poco más de 4.3 millones de pesos.

El pasado lunes, EL UNIVERSAL reveló que el Comité de Transparencia del Infonavit ordenó clasificar como "confidencial" la declaración patrimonial de Octavio Romero Oropeza, director general del Instituto.

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En su declaración patrimonial, el titular del Infonavit también reportó que el 14 de marzo de 2018, antes de ser designado por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador como nuevo director de Pemex, compró dos departamentos, uno de contado y otro a crédito.

En la página 4 de la declaración detalla que ese día compró de contado un departamento de 74 metros con un valor de 3 millones 376 mil 296 pesos.

En la siguiente página se detalla que ese mismo día compró otro departamento también de 74 metros, pero con un valor de 3 millones 393 mil 230 pesos.

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Terrenos comprados de contado

Pero eso no es todo. Romero Oropeza también reportó que el 31 de julio de 2001 compró de contado una casa de 132 metros cuadrados con un valor de un millón 400 mill pesos.

El 25 de mayo de 1984, indica la Declaración, compró de contado 489 mil 323 metros de un predio por un millón de pesos en ese tiempo.

El 8 de abril de 1992, el titular del Infonavit adquirió otro predio rústico de 100 mil metros cuadrados que compró en 1992 por 10 millones de pesos.

El titular del Infonavit indicó que un mes después, el 27 de mayo de ese mismo año compró otro predio rústico de 64 mil 300 metros de contado por 8 millones 359 mil pesos.

Dos días después, el 29 de mayo compró también de contado otro predio por 52 mil 478 metros cuadrados por 9 millones 446 mil pesos.