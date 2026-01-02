logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELIZ 2026!

Fotogalería

¡FELIZ 2026!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

AICM confirma integridad tras sismo en CDMX

Tras la alerta sísmica en CDMX, el Aeropuerto de la Ciudad de México se mantiene operativo sin daños relevantes.

Por El Universal

Enero 02, 2026 12:27 p.m.
A
AICM confirma integridad tras sismo en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, enero 2 (EL UNIVERSAL).- El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que tras concluir con la revisión de áreas luego del sismo de esta mañana, no se reportan daños mayores que pongan en riesgo a las personas, la infraestructura y las operaciones.

A través de su cuenta en X, la terminal aérea reportó que se realizan trabajos de inspección física de la vía y las columnas de soporte del aerotrén.

Por lo anterior, el traslado de pasajeros entre terminales se podrá hacer temporalmente con el apoyo de los camiones TETSA.

El AICM indicó que las unidades se encuentran ubicadas en la Terminal 1, afuera de la puerta 7 y en la Terminal 2, en la bahía de autobuses.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La mañana de este viernes 2 de enero un terremoto activó la alerta sísmica en la Ciudad de México y sacudió el centro del país, sin que hasta el momento se reporten mayores daños o víctimas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

AICM confirma integridad tras sismo en CDMX
AICM confirma integridad tras sismo en CDMX

AICM confirma integridad tras sismo en CDMX

SLP

El Universal

Tras la alerta sísmica en CDMX, el Aeropuerto de la Ciudad de México se mantiene operativo sin daños relevantes.

Muere hombre al desalojar departamento durante sismo en CDMX
Muere hombre al desalojar departamento durante sismo en CDMX

Muere hombre al desalojar departamento durante sismo en CDMX

SLP

El Universal

Los paramédicos de la CRUM confirmaron el fallecimiento

Calendario SEP: ¿Cuándo terminan las vacaciones de invierno?
Calendario SEP: ¿Cuándo terminan las vacaciones de invierno?

Calendario SEP: ¿Cuándo terminan las vacaciones de invierno?

SLP

El Universal

Sheinbaum lamenta críticas por foto con herido del Tren Interoceánico
Sheinbaum lamenta críticas por foto con herido del Tren Interoceánico

Sheinbaum lamenta críticas por foto con herido del Tren Interoceánico

SLP

El Universal

Es lamentable que se utilice la imagen, dijo la Presidenta