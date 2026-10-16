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Alarma por ameba en varios lagos de Mérida

Por El Universal

Octubre 16, 2026 03:00 a.m.
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Alarma por ameba en varios lagos de Mérida
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      Mérida, Yuc.- Domitilo Carballo Cámara, director de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY), pidió a la población no caer en alarmismos por la presencia de amebas de vida libre en seis lagos artificiales de Mérida y aseguró que "la situación está controlada".

      El funcionario explicó que el riesgo de infección por Naegleria se relaciona con la entrada de agua contaminada por la nariz, principalmente durante actividades de inmersión.

      Los resultados de laboratorio corresponden a nueve lagos analizados: seis dieron positivo y tres negativos.

      Los sitios con presencia de Naegleria son Plaza La Isla, dos lagos del complejo Cabo Norte, el Zoológico del Centenario, el Gran Parque La Plancha y el Parque Ecológico del Poniente.

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      Por otra parte, continúan bajo revisión las condiciones sanitarias y los permisos relacionados con la operación del lago de Plaza La Isla, donde en septiembre se confirmó la presencia de Naegleria fowleri, asociada con la muerte de un instructor de actividades acuáticas.

      En ese mismo sitio y en otros cuerpos de agua se mantienen las medidas preventivas.

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