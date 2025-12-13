Alcoholímetro decembrino detecta a 72 conductores ebrios en la CDMX
Durante la primera jornada del programa Conduce sin Alcohol, 71 vehículos fueron enviados al corralón
Ciudad de México.- Durante la primera jornada del Programa Conduce sin Alcohol, o Alcoholímetro, por las fiestas decembrinas, 72 conductores superaron el límite permitido de alcohol y 71 vehículos fueron remitidos a un depósito vehicular, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC).
Asimismo, se realizaron 13 mil 422 pruebas AlcoStop, en el ambiente interior del vehículo, y 228 pruebas de alcoholemia, por aire espirado.
El Programa Conduce sin Alcohol en sus Jornadas Decembrinas estará operando las 24 horas del día en las 16 alcaldías.
La SSC detalló que se instalarán mil 130 puntos de revisión del programa en sitios estratégicos, como las entradas y salidas de la ciudad y en zonas de alta incidencia de incidentes viales.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Alcoholímetro decembrino detecta a 72 conductores ebrios en la CDMX
El Universal
Durante la primera jornada del programa Conduce sin Alcohol, 71 vehículos fueron enviados al corralón
Licencia de conducir digital: en qué estados de México es válida
El Universal
Ante el robo o extravío del plástico, cada vez más entidades ofrecen la licencia digital con la misma validez legal
Proponen prisión a abogados despojadores
Redacción
Diputada de Morena plantea penas de hasta 12 años de prisión e inhabilitación profesional