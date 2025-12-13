Alcoholímetro decembrino detecta a 72 conductores ebrios en la CDMX

Ciudad de México.- Durante la primera jornada del Programa Conduce sin Alcohol, o Alcoholímetro, por las fiestas decembrinas, 72 conductores superaron el límite permitido de alcohol y 71 vehículos fueron remitidos a un depósito vehicular, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC).

Asimismo, se realizaron 13 mil 422 pruebas AlcoStop, en el ambiente interior del vehículo, y 228 pruebas de alcoholemia, por aire espirado.

El Programa Conduce sin Alcohol en sus Jornadas Decembrinas estará operando las 24 horas del día en las 16 alcaldías.

La SSC detalló que se instalarán mil 130 puntos de revisión del programa en sitios estratégicos, como las entradas y salidas de la ciudad y en zonas de alta incidencia de incidentes viales.

