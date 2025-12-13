Licencia de conducir digital: en qué estados de México es válida

La licencia de conducir es uno de los documentos oficiales más importantes para los propietarios de vehículos automotores, pero también uno de los más complicados de obtener por la demanda de citas.

Ante robo o extravío, esto puede ser motivo de preocupación para los titulares, ya que las reposiciones tienen un costo adicional. La buena noticia es que, durante los últimos años, diversas entidades han habilitado la opción de obtenerla en su formato digital.

Pero, ¿en qué estados es válida? Hoy en Autopistas te lo contamos.

¿Qué es una licencia digital?

Una licencia digital es un documento oficial emitido por el gobierno, y básicamente es la versión electrónica de la licencia de conducir física. Además, ofrece diferentes ventajas como la accesibilidad y la reducción de las probabilidades de pérdida, robo o daño del plástico.

En la actualidad, muchas personas prefieren este formato digitalizado porque es sencilla de obtener y, en la mayoría de las entidades, gratis. Todo lo que se necesita es descargar la app desarrollada por las autoridades.

¿Qué estados cuentan con una licencia de conducir digital?

El principal beneficio de dicho documento es que cuenta con la misma validez que el formato físico. Y en caso de perder el plástico, no es necesario volver a tramitarlo porque sólo se tiene que generar la licencia digital en el celular.

Actualmente, las entidades de México donde los conductores pueden obtenerla son:

· Estado de México: Está disponible en la aplicación "Licencia de Conducir EDOMEX". Solo se debe escanear el QR del reverso del plástico y en seguida se agregará al celular.

· Nuevo León: El trámite se realiza desde la aplicación del Instituto de Control Vehicular (ICVNL). Aquí es necesario llenar los campos con los datos de la licencia para obtenerla en su versión electrónica.

· Jalisco: Es posible obtenerla desde la app del gobierno de Jalisco, llamada "Licencia Digital Jalisco". De igual manera, se necesita escanear el código QR del plástico.

· Puebla: En este caso, el usuario debe abrir una cuenta para generar su expediente digital; después tiene que ingresar a la ventanilla digital y generar una línea de captura. El siguiente paso es el pago y finalmente se debe activar en la app "Licencia digital Puebla" con el PDF que se envía al correo de la cuenta.

En todas estas entidades, es indispensable contar con la licencia de conducir física para dar de alta sus datos en las aplicaciones correspondientes. Y recuerda descargar las apps de los sitios oficiales de los gobiernos o secretarías de movilidad; nunca las bajes de sitios externos o de tiendas no autorizadas.