Dulce de leche casero, el toque infaltable en los postres navideños

El dulce de leche es un postre popular en Latinoamérica, versátil y apreciado por su capacidad de complementar distintas especialidades de la pastelería. Por lo mismo, no te puede faltas en los postres de Navidad.

En Menú te enseñamos a prepararlo de manera casera, para que disfrutes su toque dulce y cremoso.

¿Qué es el dulce de leche?

Nombrado Patrimonio Cultural Alimentario y Gastronómico de Argentina, el dulce de leche es considerado una tradición culinaria que se ha extendido por toda Latinoamérica, adoptando otros seudónimos como "cajeta".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Elaborado a partir de azúcar, vainilla y leche, el portal Britannica menciona que se trata de un dulce pegajoso, de color caramelo y sabor mantequilloso, usado comúnmente como untable, relleno, cobertura o salsa para acompañar otros postres.

Pero ¿de dónde viene? Una leyenda de 1829 cuenta que durante una reunión de paz entre rivales políticos, una criada habría dejado accidentalmente leche y azúcar cocinándose demasiado tiempo en la estufa. Así habría descubierto al dulce que conocemos hoy en día.

Sin embargo, su origen es incierto pues hay preparaciones similares, como la confiture de lait en Francia o la cajeta en México, lo que demuestra que la práctica de cocinar leche con azúcar existía muchos años atrás.

Aun así, el dulce de leche es motivo de orgullo en la región del Río de la Plata, especialmente en Argentina y Uruguay, donde la manera más popular de consumirlo es en el alfajor (sándwich de galletas típico de Sudamérica).

Receta de dulce de leche

Si quieres aprender a prepararlo, te dejamos una sencilla receta:

Ingredientes

· 4 tazas de leche entera

· 1 1/4 tazas de azúcar

· 1 cucharadita de extracto de vainilla

· 1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio

Procedimientos:

· En una olla, calienta la leche a temperatura media hasta que esté a punto de hervir.

· Agrega el azúcar y revuelve hasta que se integre por completo.

· Añade el bicarbonato y la vainilla, mezclando bien hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos.

· Cocina durante dos horas, revolviendo cada 15 minutos y evitando que la mezcla hierva.

· Después de una hora y media, aumenta la frecuencia de mezclado para evitar que se pegue en el fondo.

· Observa cómo la preparación adquiere poco a poco un color más oscuro y una consistencia espesa y cremosa. Continúa mezclando hasta lograr la textura ideal.

· Apaga el fuego y revuelve unos minutos más para obtener una consistencia uniforme.

· Cuando esté tibio, transfiere el dulce a un recipiente y refrigéralo.

· Sirve después de haberlo dejado en refrigeración un par de horas.

Esta receta de dulce de leche incorpora bicarbonato de sodio con el propósito de evitar que la leche se corte al neutralizar la acidez, favorecer el color caramelo característico gracias a la reacción de Maillard y, sobre todo, lograr una textura suave que impida que el dulce quede granuloso.

Ya sea en cualquier presentación, el dulce de leche sigue siendo un postre lleno de de tradición y creatividad culinaria, ideal para acompañar preparaciones sencillas como postres más sofisticados.