FGR atrae caso de trabajadores desaparecidos en Hidalgo

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PACHUCA, Hgo., junio 29 (EL UNIVERSAL).- El gobernador de Hidalgo Julio Menchaca Salazar señaló que, tras la denuncia por la desaparición de dos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en los límites de Hidalgo y Puebla, se mantiene un despliegue de búsqueda, en el que el Gobierno del Estado ha brindado todo el apoyo a la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que ya atrajo el caso.

Detalles confirmados

Sobre estos hechos, destacó que, de acuerdo con la información proporcionada por el director regional de la Comisión Federal de Electricidad, uno de los trabajadores sufrió la ponchadura de una llanta, por lo que su compañero acudió a brindarle apoyo.

Indicó que, desde ese momento, se perdió la comunicación con ambos. Los hechos ocurrieron en el municipio de Acaxochitlán, donde más tarde fueron localizadas las dos camionetas en las que viajaban Adolfo López Saldaña, de 40 años de edad, y Marco Antonio Sarmiento García, de 60 años.

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Cabe destacar que, de acuerdo con la información conocida hasta el momento, ambos vehículos tras ser localizados, ya no contaban con placas ni con los logotipos oficiales de la empresa, situación que incrementó la preocupación entre sus familiares y amigos.

Acciones de la autoridad

El gobernador indicó que en las labores de búsqueda participan la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Hidalgo, la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, así como autoridades de Puebla y la Fiscalía General de la República, al tratarse de trabajadores de una empresa federal.

En estos trabajos se ha contado con drones, así como con una unidad canina para rastrear toda la zona donde fueron vistos por última vez.

La desaparición de estos dos trabajadores ha originado la movilización de amigos y familiares, quienes han realizado al menos dos manifestaciones para exigir que se agilicen las labores de búsqueda.

Asimismo, el mandatario indicó que, en el caso de las demás desapariciones denunciadas en el estado, ha instruido a las instancias correspondientes para atender a los integrantes de los colectivos de madres buscadoras, con el propósito de informarles sobre los avances de cada expediente.

Julio Menchaca reconoció que, si bien existen limitaciones presupuestales para otorgar apoyos directos, el Gobierno del Estado mantiene la disposición de brindar personal especializado, equipo técnico y el respaldo de los municipios para realizar las jornadas de localización.