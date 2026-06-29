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Eduardo Yáñez acepta rechazos y sigue buscando trabajo como actor

Yáñez comenta que, aunque al principio fue difícil, aprendió a no tomar los rechazos de forma personal.

Por El Universal

Junio 29, 2026 06:26 p.m.
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Eduardo Yáñez acepta rechazos y sigue buscando trabajo como actor
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      CIUDAD DE MÉXICO, junio 29 (EL UNIVERSAL).- Sin importar su trayectoria, de alrededor de 48 años, Eduardo Yáñez, uno de los actores mexicanos que mayor cariño guarda del público, reconoce, sin ningún empacho que, en los años recientes, es él quien busca a los productores para una oportunidad, aunque muchas veces, sea rechazado en el intento.

      Eduardo Yáñez reconoce su búsqueda activa de trabajo

      Yáñez sostuvo una conversación con Matilde Obregón donde reconoció que no teme pedir trabajo pues, pese al éxito que supuso para él protagonizar novela tras novela, hoy está enfocado en seguir trabajando y cultivando su capacidad interpretativa.

      La entrevistadora cuestionó si se sentía afectado ante los rechazos, pero con toda convicción, Yáñez lo negó.

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      "Yo toco puertas, no tengo pena, me mandan a la chin* muchas veces, (no se siente), es que ya me acostumbré, ya no se siente ni madres, (...) yo, me hice un descarado tocando puertas, no tengo ninguna pena en enterarme de un proyecto y ofrecer mis servicios, es parte de la carrera", dijo con la sencillez y el humor que le caracteriza.

      Experiencia y actitud frente a los rechazos

      El actor, de telenovelas como "Destilando amor" y "Fuego en la sangre" reconoció que, en principio, cuando las propuestas comenzaron a mermar y tuvo que buscar trabajo, sí lo padeció.

      "La primera vez que te botan, pues, ¿sientes horrible, no?, la segunda, te enojas, (dices), '¿cómo creen?, si llevo tantos años de carrera', todo es un diálogo interno, por lo regular, es fatídico, pero te vas acostumbrando, pero alguien, en EU, me dijo no es personal", precisó.

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