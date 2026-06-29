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CHICAGO (AP) — Robert Lewandowski, el exdelantero de Barcelona y máximo goleador histórico de Polonia, llega a la Major League Soccer para jugar con el Chicago Fire.

Robert Lewandowski ficha por Chicago Fire en la MLS

El Fire anunció el lunes un contrato de dos años con Lewandowski, a la espera de que se finalicen su visa y su certificado de transferencia internacional.

Lewandowski se incorpora a un equipo de Chicago que ocupa el tercer lugar de la Conferencia Este con 26 puntos en 14 partidos, en el receso de la liga por el Mundial. La franquicia también inauguró el año pasado un nuevo centro de entrenamiento y avanza con la construcción de McDonald's Park, un estadio específico de fútbol previsto para abrir en 2028.

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Trayectoria y récords de Lewandowski

Lewandowski, que cumplirá 38 años el 21 de agosto, podría disputar su primer partido con su nuevo equipo el 16 de julio contra Vancouver. Ayudó a Barcelona a ganar tres títulos de La Liga en cuatro temporadas, incluido el de este año, y un título de la Copa del Rey, el torneo nacional de España. Marcó 119 goles en 192 apariciones con el club.

Lewandowski se despidió con emoción del estadio Camp Nou el 17 de mayo, cuando sus compañeros lo lanzaron al aire tras una victoria 3-1 sobre el Real Betis. También formaron una fila y aplaudieron al polaco mientras se dirigía al vestuario.

Lewandowski dejó al Bayern Múnich para fichar por Barcelona en una transferencia de 52 millones de dólares en 2022. Marcó 312 goles en 384 partidos de la Bundesliga con el Bayern y su club anterior, el Borussia Dortmund, y ganó 10 campeonatos en la máxima liga de Alemania.

Lewandowski también disputó un récord de 167 partidos internacionales con Polonia, desde que marcó un gol en su debut contra San Marino en 2008, cuando tenía 20 años. Sus 89 goles son casi el doble que los de cualquier otro jugador polaco, pero solo se ha clasificado dos veces al Mundial, con su mejor resultado al alcanzar los octavos de final en 2022.

Dejó entrever su retiro internacional después de que Polonia no lograra clasificarse al Mundial de este año. Los próximos partidos programados de Polonia son en la Liga de Naciones en septiembre.

Lewandowski será un jugador designado, una de las tres plazas de plantilla que los equipos de la MLS pueden usar para exceder el tope salarial. Su contrato se extenderá hasta la temporada 2027-28, incluido el resto de 2026 y la minitemporada de 2027 la próxima primavera, antes de que la liga pase a un calendario de verano a primavera para ajustarse al sistema europeo.