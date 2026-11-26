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CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Energía (Sener), en coordinación con la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee), presentará el próximo miércoles 2 de diciembre los Programas de Eficiencia Energética 2026 a 2030, de acuerdo con un comunicado de la dependencia.

El objetivo es reducir el consumo de energía de hogares y empresas, públicas y privadas, para fortalecer la soberanía energética del país.

El programa se vincula con el Plan Nacional de Desarrollo 2025 a 2030, el Programa Sectorial de Energía y el Plan México, que impulsan la transición energética, la inversión y la competitividad.

Al día de hoy, las acciones impulsadas han generado un ahorro estimado de nueve mil 132 gigawatt hora.

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La secretaria de Energía, Luz Elena González, encabezará la presentación del Programa en la que se darán a conocer sus principales líneas de acción, entre ellas, el fortalecimiento de las normas de eficiencia energética, la mejora del desempeño de las instalaciones industriales y el impulso a proyectos mediante apoyos específicos, lo que se traducirá en mejores decisiones de inversión y resultados verificables de mitigación de emisiones contaminantes,.

Se presentarán los Acuerdos Voluntarios de Eficiencia Energética y Descarbonización que promueven compromisos de mejora y colaboración entre empresas.