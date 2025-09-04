logo pulso
"Alito" realiza visita a EU para denunciar "narcodictadura"

Por El Universal

Septiembre 04, 2025 10:04 a.m.
El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que su partido se mantiene firme en la defensa de la democracia, las instituciones y las libertades en México, al advertir que "no vamos a permitir jamás que en México se instaure una narcodictadura terrorista y comunista".
Durante una gira de trabajo en Washington, destacó que ha sostenido reuniones "muy productivas" con distintos actores políticos y diplomáticos, en las que el tema central ha sido la seguridad hemisférica y la construcción de una relación bilateral sólida entre México y Estados Unidos.
"Con paso firme y en reuniones muy productivas, estamos echados para adelante defendiendo lo que de verdad importa: la seguridad hemisférica y una relación bilateral sólida que dé resultados en favor de ambas naciones", señaló.
El dirigente priista enfatizó que el PRI "sí sabe gobernar", y llamó a la ciudadanía a "despertar" frente a los riesgos que, en su visión, enfrenta el país.
Subrayó que México debe seguir siendo una nación de instituciones en la que se respeten la democracia, los derechos humanos, las libertades y la Constitución.
Moreno Cárdenas insistió en que la oposición tiene la responsabilidad de mantener un frente firme ante lo que considera intentos por debilitar la vida democrática de la República.

