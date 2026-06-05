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Analistas ven a LO asustado

Expertos consideran que teme que las investigaciones de EU puedan tocarlo a él y a sus hijos

Por El Universal

Junio 05, 2026 03:00 a.m.
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Analistas ven a LO asustado
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      Ciudad de México.- Expertos consideran que la carta del expresidente Andrés Manuel López Obrador sobre la política de seguridad del gobierno de Estados Unidos no sólo lo muestra asustado por dichas investigaciones iniciadas a políticos de Morena, sino que tensa la relación bilateral, al dejar a la presidenta Claudia Sheinbaum en la dicotomía de "hacerle caso a Tabasco o a Washington", frente a las presiones y exigencias que tiene el gobierno estadounidense en materia de seguridad.

      La misiva de López Obrador acusa al presidente Donald Trump de haberse acercado a personajes de ultraderecha en este segundo mandato, mismos que están interesados en "hacerle daño a Morena", partido que él fundó.

      Leonardo Curzio, periodista de temas internacionales y analista político, afirmó que en la carta se puede ver "a un López Obrador asustado" y con temor de que las investigaciones iniciadas por Estados Unidos contra políticos mexicanos puedan tocarlo a él y a sus hijos.

      "Lo que hace Obrador es sacar el balón del área y regresarlo a la media cancha, es decir, vamos a enmarañarnos en una discusión política tremenda. Hay un López Obrador asustado. Yo creo que la salida de su hijo de la Secretaría de Organización y su entrada como candidato es proveerle un fuero, porque sienten que las investigaciones los podrían tocar", dijo Curzio.

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      Pía Taracena, investigadora y docente de temas internacionales en la Universidad Iberoamericana, rechazó que la carta vaya a ser tomada en serio por el gobierno del presidente Donald Trump, pero destacó el tono "paternalista y hasta misógino" en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum.

      "Sí considero que es una carta altamente paternalista y me atrevería a decir que implica, también, un cierto tonito misógino y machista, en el sentido de: ´tengo que salir yo a cobijarte porque tú no estás haciendo bien las cosas´. Casi casi le faltó decir ´gracias a que yo estaba ahí, era más benévolo con México´. Pero eso tampoco es cierto.

      Según Luis Leal, internacionalista de la Universidad de Copenhague y la Universidad de las Américas Puebla, la carta de López Obrador tiene más bien un destinatario interno: la gente que milita en su movimiento y los mismos mexicanos que han dado el voto a Morena.

      "La misiva va a tener su efecto mayor en nuestro país, no va a tenerlo en Estados Unidos, evidentemente. Más bien es un llamado, una alerta, del expresidente a la población mexicana a dos cosas: una, mantenerse unidos; la otra, no desconfiar de su movimiento", consideró Leal.

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