Ariadna Montiel respalda a Sheinbaum y destaca carta de AMLO

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, junio 4 (EL UNIVERSAL).- La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, respaldó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y al expresidente Andrés Manuel López Obrador y afirmó que "son tiempos de definiciones, se está con los defensores de la patria o con los traidores".

Respaldo de Ariadna Montiel a Claudia Sheinbaum y AMLO

A través de redes sociales, la líder morenista sostuvo que lo que está en juego es tener una patria con bienestar o el régimen de corrupción y privilegios que, ante su debacle electoral, busca que otros países decidan por México.

"De la carta de Andrés Manuel López Obrador, retomo que: quien no quiere a su patria, no quiere a su madre", dijo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Continuidad del proyecto de nación y lucha contra la corrupción

Adicionalmente, afirmó que, por la vía democrática y pacífica, López Obrador comenzó un cambio de régimen que demostró que la corrupción no es invencible cuando el pueblo se organiza.

"Él tuvo la sensibilidad de recoger los sentimientos del pueblo y fundar el Humanismo Mexicano. Con hechos, demostró que se podía gobernar con honestidad, redistribuyendo la riqueza de nuestro país con justicia", expresó.

Montiel Reyes indicó que bajo el liderazgo de la mandataria federal continúa esa lucha y su llegada como la primera mujer presidenta es una hazaña colectiva, porque ganó con más de 36 millones de votos.

"Su gobierno representa la continuidad de un proyecto de nación que lucha por el bienestar del pueblo, profundiza la transformación donde más se necesita, se levanta ante el mundo en defensa de nuestra soberanía y no se dobla ante los poderes fácticos", concluyó.