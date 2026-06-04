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SCJN elimina requisito de 5 años para pensión por viudez

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el requisito de 5 años de convivencia para pensión por viudez vulnera derechos humanos.

Por El Universal

Junio 04, 2026 08:09 p.m.
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SCJN elimina requisito de 5 años para pensión por viudez
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      El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió un amparo relativo a los requisitos previstos en la Ley del Seguro Social para acceder a una pensión por viudez.

      SCJN elimina requisito de 5 años para pensión por viudez

      La ministra Yasmín Esquivel Mossa votó a favor del proyecto y recordó que en febrero el Tribunal Pleno ya había analizado este tema.

      Refirió que, al ordenar que se desincorpore la obligatoriedad de una norma contraria a los derechos humanos vía amparo, la Corte no sustituye al legislador, sino que en ejercicio de sus facultades constitucionales determina que una de las disposiciones abrogadas se aparta del texto constitucional y por tanto, cumple con la función de proteger a las personas de leyes violatorias de derechos humanos.

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      Argumentos y criterios de la ministra Yasmín Esquivel

      Esquivel Mossa reiteró el criterio que expuso al conocer el amparo en revisión 268/2025 donde la Corte resolvió que el requisito de 5 años de convivencia para acreditar el concubinato para recibir pensión por viudez vulnera el derecho a la igualdad, a la no discriminación, al libre desarrollo de la personalidad, a la protección a la familia y seguridad social.

      "Este requisito no reconoce la realidad de las familias como ente dinámico, que crea consecuencias jurídicas, que reconoce situaciones de hecho, de modo que si como en el caso, existe prueba que acredita la existencia del concubinato, a pesar de que no se cumpla con el requisito de temporalidad previsto en dicha norma, consistente en los cinco años de convivencia continua, tal circunstancia no puede impedir que se le otorgue el derecho a recibir una pensión por viudez y menos desconocer el carácter de concubina o concubinario reconocido mediante un procedimiento de jurisdicción voluntaria, por lo que tal situación resulte innecesario acreditar la temporalidad de referencia", puntualizó la ministra.

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