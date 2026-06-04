Senado rechaza enmiendas y avanza proyecto para financiar ICE

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WASHINGTON (AP) — Los republicanos del Senado de Estados Unidos repelieron el jueves varias enmiendas mientras buscan aprobar un proyecto de ley del presidente Donald Trump para financiar a las agencias de control migratorio, rechazando un intento demócrata de bloquear de forma permanente que Trump cree un fondo de 1.776 millones de dólares para compensar a aliados que afirman que fueron perseguidos por el gobierno.

Senado rechaza enmiendas y enfrenta desafíos para aprobar financiamiento migratorio

Pero los republicanos aún enfrentan un aluvión de enmiendas antes de que el proyecto de ley pueda avanzar, una prueba de unidad partidaria que podría prolongarse hasta altas horas de la noche. La mayor amenaza para el proyecto de ley podría ser otra enmienda para prohibir el fondo de compensación, esta vez la del senador republicano Bill Cassidy, de Luisiana, que perdió la reelección el mes pasado después de que Trump respaldó a su oponente en las primarias.

"Me siento optimista de que llegaremos al final", dijo el jueves por la noche el líder de la mayoría del Senado, John Thune, ante reporteros, mientras reconocía que no estaba seguro de cómo resultarían las votaciones.

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Thune ha estado presionando durante semanas a los senadores republicanos para mantener el proyecto de ley enfocado en la financiación para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Patrulla Fronteriza, que los demócratas han bloqueado desde principios de este año, y para evitar añadir nuevas disposiciones que pudieran complicar su aprobación.

Si se aprobara una enmienda que limite el acuerdo, sería "problemático" cuando envíen el proyecto de ley a la Cámara de Representantes, indicó Thune. También podría significar un veto de la Casa Blanca al proyecto de gasto migratorio, que por lo demás ha unificado a Trump y a los republicanos.

La última vez que el Senado cambió abruptamente un paquete de financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), la Cámara de Representantes simplemente se negó a aceptarlo y se fue de la ciudad. Eso fue en marzo.

Fondo de compensación genera división en bancada republicana

Aun así, el fondo de compensación, que fue parte de un acuerdo que zanjó la demanda de Trump contra el IRS por la filtración de sus declaraciones de impuestos, ha enfurecido a muchos senadores republicanos.

El secretario de Justicia interino, Todd Blanche, dijo esta semana que el fondo no seguiría adelante. Pero Trump, que ha estado en desacuerdo con los republicanos del Senado en las últimas semanas, sembró nuevas dudas sobre el futuro del acuerdo el miércoles por la tarde —poco después de que el Senado votó para iniciar el debate sobre el proyecto de financiamiento a las agencias de control migratorio—, cuando dijo a los reporteros que el acuerdo es "muy importante" y afirmó: "No sé" si está muerto o en pausa.

"Tendría que preguntarles a los abogados", expresó.

El intento demócrata de prohibir el fondo, la primera votación del día, se mantuvo abierto durante unas tres horas mientras Cassidy, John Husted, de Ohio, y Dan Sullivan, de Alaska, retenían sus votos. Al final, Cassidy votó en contra de la moción demócrata y los otros dos senadores republicanos —que buscan la reelección este año— votaron a favor.

Luego, los senadores rechazaron una segunda enmienda del senador republicano Thom Tillis que también prohibiría el fondo de compensación, pero trasladaría el dinero a un fondo separado contra el fraude en el Departamento de Justicia. La mayoría de los demócratas votó en contra de la enmienda, garantizando su derrota, pero más de 10 republicanos la apoyaron.

Tillis dijo que el fondo del acuerdo, parte del cual podría potencialmente ir a simpatizantes de Trump que golpearon a policías y atacaron el Capitolio el 6 de enero de 2021, es un lastre político para el partido.

"Si Blanche dice que esto es en gran medida inoperante, ¿por qué no usar este momento para plasmarlo en la ley?", expresó Tillis antes de la votación. "De lo contrario, están exponiendo a cada uno de nuestros miembros que están en ciclo a tener que lidiar con esto entre hoy y el día de las elecciones, y eso no tiene sentido para algo con lo que el Departamento de Justicia dice que no van a seguir adelante".

Las enmiendas se presentarán hasta altas horas de la noche

No estaba claro cómo votarían los republicanos sobre otras enmiendas.

Cassidy, que había estado en conversaciones todo el día con la parlamentaria del Senado, dijo que aún planeaba presentar una enmienda para prohibir los pagos del acuerdo. Dijo a los reporteros que también podría presentar una enmienda para bloquear una parte separada del acuerdo que otorgaría a Trump y a su familia inmunidad frente a auditorías del IRS.

Varios senadores republicanos dijeron que apoyaban la idea, pero que tendrían que ver el lenguaje final antes de decidir. El senador John Cornyn, que también perdió la reelección el mes pasado después de que Trump respaldó a su oponente, dijo que está de acuerdo con el "sentido" de la propuesta, pero que esperaría a ver la enmienda. El senador republicano John Curtis dijo lo mismo.

Thune dijo que aún no era seguro si el proyecto de ley final podría aprobarse sin algún tipo de prohibición sobre el acuerdo.

"Lo vamos a averiguar lo suficientemente pronto", dijo el jueves por la noche.

Los demócratas planeaban otras votaciones durante la noche, incluidas sobre los aranceles de Trump, su guerra con Irán y su campaña migratoria.

"Enmienda tras enmienda, votación tras votación, los republicanos van a tener que responder ante el pueblo estadounidense", señaló el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer.

El dinero para el ICE ha sido una larga lucha

La aprobación del proyecto de ley de unos 70.000 millones de dólares para financiar al ICE y a la Patrulla Fronteriza pondría fin al bloqueo de los demócratas, que exigieron cambios de política tras las muertes de dos manifestantes a manos de agentes federales en enero. La medida financiaría a las agencias durante tres años, hasta el final del mandato de Trump.

Los republicanos del Senado utilizan una complicada maniobra para sortear el obstruccionismo y aprobar la legislación presupuestaria sin los votos demócratas. Pero llevar el proyecto al pleno del Senado ha tomado varias semanas, mientras los republicanos sorteaban diversos obstáculos para su aprobación creados por Trump y la Casa Blanca, entre ellos, una propuesta de 1.000 millones de dólares para la seguridad de la Casa Blanca que finalmente desecharon y una feroz reacción bipartidista contra el fondo de compensación.

Los demócratas afirman que cualquier proyecto de financiación para el DHS debería imponer restricciones a las autoridades federales de inmigración, incluida una mejor identificación de los agentes federales y un mayor uso de órdenes judiciales, entre otras exigencias.

Después de que agentes federales mataran a tiros a Renee Good y a Alex Pretti en Minneapolis, Trump aceptó una solicitud demócrata para que el proyecto del DHS se separara de una medida de gasto más amplia que se convirtió en ley. Pero las negociaciones bipartidistas no llegaron a ninguna parte, y la financiación del departamento expiró a mediados de febrero sin un acuerdo sobre cambios en las tácticas de control migratorio del gobierno de Trump.

El Congreso finalmente financió el resto del DHS a finales de abril con apoyo demócrata. Pero el ICE y la Patrulla Fronteriza siguieron sin recibir una financiación regular, y los republicanos pusieron en marcha un nuevo plan para aprobar tres años de financiación para esas agencias sin votos demócratas.