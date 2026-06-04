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Fuerzas federales y estatales buscan a periodista desaparecida en Veracruz

La periodista Roxana Ramírez fue privada de su libertad en Nanchital, Veracruz, y las autoridades mantienen la búsqueda activa.

Por El Universal

Junio 04, 2026 08:06 p.m.
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Fuerzas federales y estatales buscan a periodista desaparecida en Veracruz
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      XALAPA, Veracruz, junio 4 (EL UNIVERSAL).- La gobernadora de Veracruz, Rocio Nahle García calificó como "lamentable" que personas armadas hayan privado de libertad a la reportera Roxana Ramírez.

      "Lamentable, eso no debe pasar", manifestó al ser cuestionada por la forma en que la víctima fue sacada de su domicilio en el municipio de Nanchital el pasado martes.

      Acciones de la autoridad

      En entrevista con medios locales, afirmó que desde el primer momento que se tuvo conocimiento del hecho, tanto la Fiscalía General del Estado como fuerzas federales iniciaron la búsqueda de "la señora".

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      Incluso reveló que la presidenta Claudia Sheinbaum envió elementos federales para reforzar las tareas de búsqueda de la directora del portal "Pulso Informativo".

      "Están trabajando y nosotros hemos dado tiempo, como a cualquier mujer y a cualquier persona, sea el oficio que sea, nosotros tenemos que apoyar, buscar y resguardar es parte de nuestra función", subrayó.

      Detalles confirmados

      Al mismo tiempo rechazó las versiones de medios locales que señalaban que la víctima había sido localizada con vida en el puerto de Veracruz.

      "Hay que ser responsables", pidió.

      El caso de la reportera mexicana, además del hecho de haber sido privada de la libertad, generó una alta preocupación porque quedó videograbada la irrupción de sujetos armados a su domicilio.

      En las imágenes se observó a dos sujetos encapuchados y con armas largas golpeando, con un mazo, la puerta de aluminio; y mientras trataban de ingresar apuntan las armas hacia los ocupantes de la vivienda; un hombre intenta calmarlos, sin embargo, cuando ingresan los someten y cortan la grabación.

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