CRISTO EN SUS CORAZONES

Zaid y Farid Chalita Duarte reafirmaron su amor a Dios, al efectuar con alegría su primera comunión.

Acompañados de sus papás: Jalil Chalita Zarur y María Duarte, llegaron la parroquia de María Madre de la Divina Gracia, donde se llevó a cabo la celebración.

Estuvieron su hermano Jalil Chalita Duarte, seres queridos y amistades, quienes compartieron con ellos este día especial.

Zaid invitó de padrino a Luis Medina Duarte; y Farid a Luis Medina Rumbo.

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El presbítero dirigió un emotivo mensaje a los pequeños, sobre este sacramento.

Emocionados, recibieron el cuerpo y la sangre de Cristo, a través de la hostia y el vino consagrados en la Eucaristía.

Al finalizar la ceremonia, la selecta concurrencia los ovacionó.

Enseguida, celebraron con sus invitados en una estupenda recepción.