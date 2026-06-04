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México juega último amistoso contra Serbia en Toluca

El Tri busca consolidar su preparación para el Mundial 2026 con un partido exigente ante Serbia.

Por El Universal

Junio 04, 2026 08:13 p.m.
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México juega último amistoso contra Serbia en Toluca
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      CIUDAD DE MÉXICO, junio 4 (EL UNIVERSAL).- La Selección Mexicana afronta este jueves 4 de junio su último partido amistoso rumbo al Mundial 2026, cuando reciba a Serbia en el Estadio Nemesio Diez de Toluca.

      México prepara su debut en Mundial 2026

      El encuentro, programado a las 20:00 horas, no es cualquier preparación: es el ensayo general antes del debut mundialista contra Sudáfrica el 11 de junio.

      El equipo de Javier Aguirre llega con buenas sensaciones. El Tri acumula siete partidos sin perder, incluyendo victorias recientes ante Ghana (2-0) y Australia (1-0), además de empates frente a Portugal y Bélgica.

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      Serbia, prueba física y competitiva para México

      Aunque Serbia no estará en el Mundial 2026, el cuadro europeo representa una prueba exigente por su estilo físico y competitivo.

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      El Universal

      El Tri busca consolidar su preparación para el Mundial 2026 con un partido exigente ante Serbia.

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