CNTE mantiene paro nacional y exige abrogación de Ley ISSSTE

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 4 (EL UNIVERSAL).- Desde el pasado 1 de junio, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) iniciaron un paro nacional acompañado de movilizaciones en distintas entidades del país, incluyendo plantones, marchas, concentraciones y bloqueos, en demanda de mejoras laborales y cambios al sistema de pensiones.

Negociación CNTE y gobierno federal: avances y obstáculos

Desde el arranque de las protestas, las secretarías de Educación Pública (SEP) y de Gobernación (Segob) y el ISSSTE han sostenido diversas mesas de diálogo con representantes del magisterio disidente, sin embargo, hasta el momento no se ha alcanzado un acuerdo.

Entre las principales exigencias de la CNTE se encuentran:

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La abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007

La eliminación del sistema de cuentas individuales para las pensiones

Establecimiento de un sistema solidario de jubilación

Mejoras salariales y laborales para el magisterio

Desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM)

Reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum

Durante el primer día del paro, la Segob y la SEP llamaron a privilegiar el diálogo y mantener abiertas las mesas de trabajo. Por su parte, el titular de la SEP, Mario Delgado, recordó que hace un año se emitió un decreto presidencial para frenar el aumento gradual de la edad mínima de jubilación de los trabajadores incorporados al régimen del Décimo Transitorio de la Ley del ISSSTE de 2007.

Mientras tanto, la CNTE instaló una Asamblea Nacional Representativa para definir la estrategia de movilización y las acciones a seguir.

El 2 de junio, en medio de la protesta por el resguardo del Zócalo capitalino, dirigentes magisteriales denunciaron presuntos actos de represión por parte de fuerzas de seguridad y responsabilizaron al gobierno federal.

Tras una reunión de casi cuatro horas con autoridades federales, los maestros informaron que no hubo acuerdos concretos y señalaron que el gobierno analizaría posibles rutas para atender sus demandas, incluida la solicitud de una reunión con la mandataria federal.

Demandas centrales y respuesta oficial

El 3 de junio, una nueva mesa de negociación concluyó nuevamente sin acuerdos. Filiberto Orozco, secretario general de la Sección 34 de la CNTE, insistió en la necesidad de dialogar directamente con la presidenta Sheinbaum, al recordar que durante su campaña se comprometió a revisar y abrogar la Ley del ISSSTE de 2007.

Ese mismo día, el gobierno federal presentó una ruta de trabajo para atender algunas de las demandas magisteriales, entre ellas la sustitución de la USICAMM.

El plan contempla la instalación de una mesa plural el 15 de junio para elaborar una propuesta de reforma; posteriormente, entre el 16 de junio y el 20 de julio, se realizaría un diagnóstico integral sobre el sistema educativo y laboral docente. La elaboración de la iniciativa se prevé entre el 21 de julio y el 17 de agosto, seguida de una consulta nacional al magisterio y su eventual presentación ante el Congreso el 14 de septiembre.

No obstante, la CNTE rechazó la propuesta al considerar que no responde a sus demandas centrales, especialmente la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007. Antes de una nueva reunión celebrada el 4 de junio, los docentes reiteraron que las autoridades no han ofrecido soluciones de fondo y volvieron a exigir la intervención directa de la presidenta.

Más tarde, el gobierno federal planteó fortalecer al ISSSTE y a PENSIONISSSTE, además de analizar la creación de una aseguradora pública.

Segob, SEP e ISSSTE señalaron que estas medidas buscan avanzar gradualmente hacia un sistema con mayores beneficios para los trabajadores afiliados al esquema de cuentas individuales.

El director general del ISSSTE, Martí Batres, afirmó que PENSIONISSSTE, al ser la única Afore totalmente pública del país, podría convertirse en una alternativa para mejorar las pensiones de los trabajadores bajo el modelo vigente.

Hasta ahora, el paro nacional de la CNTE continúa, al igual que las negociaciones con el gobierno federal, sin que se haya alcanzado un acuerdo definitivo.