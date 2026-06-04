México y Alemania fortalecen relaciones en 75 aniversario
El comercio bilateral entre México y Alemania superó los 27 mil millones de dólares en el marco de su aniversario.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CIUDAD DE MÉXICO, junio 4 (EL UNIVERSAL).- En el marco de 75 años de relaciones diplomáticas, México y Alemania consolidaron el fortalecimiento de áreas como igualdad de género, desarrollo sostenible, acción climática y construcción de sociedades más justas e incluyentes.
México y Alemania celebran 75 años de relaciones diplomáticas
El canciller Roberto Velasco recibió en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) este jueves a su homólogo alemán Johann Wadephul, con quien conversó sobre la firma del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea, el cual "ha abierto un capítulo de cooperación, de diálogo político y de intercambio económico más intenso que nunca".
Este encuentro se da tras la reciente visita del presidente Frank-Walter Steinmeier a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Compromisos y cooperación bilateral
Velasco destacó el inicio de otro capítulo en las relaciones con la visita del ministro Wadephul: "Compartimos una visión común sobre la importancia del multilateralismo, del Estado de Derecho, de los Derechos Humanos, del libre comercio y de la cooperación internacional como herramientas para enfrentar los desafíos que tenemos a nivel global".
Ambos se comprometieron al impulso de modelos de desarrollo "que permitan una transición inclusiva, sostenible y justa, sin dejar a nadie atrás; así como esfuerzos conjuntos para fortalecer la cooperación ante los retos globales de nuestro tiempo".
"México y Alemania mantienen también una estrecha coordinación en el marco de las Naciones Unidas. Y vamos a continuar colaborando en iniciativas orientadas a fortalecer la eficacia del sistema multilateral y su capacidad para responder a los desafíos de nuestro siglo.
"Compartimos, además, una agenda activa en temas como la igualdad de género, el desarrollo sostenible, la acción climática y la construcción de sociedades más justas e incluyentes", dijo el secretario de relaciones exteriores.
También destacó la dimensión económica de la relación, con un comercio bilateral que superó los 27 mil millones de dólares.
A menos de una semana de la Copa Mundial de Futbol 2026 de la FIFA, Roberto Velasco destacó que millones de personas mexicanas y alemanas esperan el silbatazo inicial de este evento deportivo.
no te pierdas estas noticias
México y Alemania fortalecen relaciones en 75 aniversario
El Universal
El comercio bilateral entre México y Alemania superó los 27 mil millones de dólares en el marco de su aniversario.
Ariadna Montiel respalda a Sheinbaum y destaca carta de AMLO
El Universal
La dirigente nacional de Morena reafirma su apoyo a Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador en un contexto de definiciones políticas.
CNTE mantiene paro nacional y exige abrogación de Ley ISSSTE
El Universal
Desde el 1 de junio, la CNTE realiza paro nacional con movilizaciones y plantones en varias entidades del país.