México y Alemania fortalecen relaciones en 75 aniversario

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 4 (EL UNIVERSAL).- En el marco de 75 años de relaciones diplomáticas, México y Alemania consolidaron el fortalecimiento de áreas como igualdad de género, desarrollo sostenible, acción climática y construcción de sociedades más justas e incluyentes.

México y Alemania celebran 75 años de relaciones diplomáticas

El canciller Roberto Velasco recibió en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) este jueves a su homólogo alemán Johann Wadephul, con quien conversó sobre la firma del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea, el cual "ha abierto un capítulo de cooperación, de diálogo político y de intercambio económico más intenso que nunca".

Este encuentro se da tras la reciente visita del presidente Frank-Walter Steinmeier a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

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Compromisos y cooperación bilateral

Velasco destacó el inicio de otro capítulo en las relaciones con la visita del ministro Wadephul: "Compartimos una visión común sobre la importancia del multilateralismo, del Estado de Derecho, de los Derechos Humanos, del libre comercio y de la cooperación internacional como herramientas para enfrentar los desafíos que tenemos a nivel global".

Ambos se comprometieron al impulso de modelos de desarrollo "que permitan una transición inclusiva, sostenible y justa, sin dejar a nadie atrás; así como esfuerzos conjuntos para fortalecer la cooperación ante los retos globales de nuestro tiempo".

"México y Alemania mantienen también una estrecha coordinación en el marco de las Naciones Unidas. Y vamos a continuar colaborando en iniciativas orientadas a fortalecer la eficacia del sistema multilateral y su capacidad para responder a los desafíos de nuestro siglo.

"Compartimos, además, una agenda activa en temas como la igualdad de género, el desarrollo sostenible, la acción climática y la construcción de sociedades más justas e incluyentes", dijo el secretario de relaciones exteriores.

También destacó la dimensión económica de la relación, con un comercio bilateral que superó los 27 mil millones de dólares.

A menos de una semana de la Copa Mundial de Futbol 2026 de la FIFA, Roberto Velasco destacó que millones de personas mexicanas y alemanas esperan el silbatazo inicial de este evento deportivo.