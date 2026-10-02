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"Andy" buscará ser diputado federal por Tabasco

Por El Universal

Octubre 02, 2026 03:00 a.m.
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"Andy" buscará ser diputado federal por Tabasco
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      Ciudad de México.- Andrés Manuel López Beltrán se registró este jueves como aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional del Distrito 6 de Tabasco, en busca de una diputación federal.

      Así lo anunció el hijo del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador a través de Instagram. "El día de hoy me registré como aspirante a coordinar los comités de Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional del sexto distrito federal electoral de Tabasco".

      Cabe decir que el pasado 25 de mayo renunció a la Secretaría de Organización del CEN de Movimiento de Regeneración Nacional para contender al cargo de diputado federal por el VI Distrito Electoral Federal de Tabasco, el cual comprende los municipios de Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa.

      Ha estado envuelto en diferentes controversias, como la cancelación de su visa por el Departamento de Estado de Estados Unidos, y el cónclave en el restaurante Magazzino con su hermano Gonzalo "Bobby" López Beltrán, el diputado morenista Daniel Asaf, el empresario Juan Domingo Beckhamm y Mauricio Garduño.

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      Además, se suma lo publicado por el periódico The New York Times, acerca de que dos agencias de seguridad de EU analizan acusaciones contra él por posibles nexos con el crimen organizado.

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