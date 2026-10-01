México y EU negocian reducción de aranceles en reunión de Ebrard

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 1 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, se reunieron este jueves para avanzar en temas comerciales bilaterales rumbo a la revisión del T-MEC.

Avances en la revisión del T-MEC

En video conferencia, el funcionario mexicano aseguró que se están "acercando (México y Estados Unidos) a muchas cosas. A avanzar, a acercar posiciones, resolver temas. Y ahí vamos avanzando, avanzando, avanzando... Ya cada día estamos más cerca de tener nuevos acuerdos".

Desde Milwaukee, donde se realiza la reunión de ministros del G-20, añadió que con Greer resuelve temas bilaterales, entre los que está la solicitud de México a que le reduzcan los aranceles al acero y aluminio.

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Luego de sostener una reunión de casi una hora con el funcionario estadounidense, Ebrard dijo que a pesar de los acuerdos de reducción de aranceles entre Estados Unidos y China, México mantiene una mejor posición arancelaria que ese país asiático.

"Les podría decir que de los 20 países que estaban presentes, más los invitados, México guarda una posición muy favorable en su relación comercial con los Estados Unidos", agregó.

Comentó que al hablar con sus contrapartes constató "que estamos en una situación más favorable que los demás. Es lo que pude yo verificar, ya platicando con ellos, cómo les ha ido y cómo están".

Reuniones bilaterales y misiones empresariales

El titular de la Secretaría de Economía de México sostuvo, además, reuniones bilaterales con Maninder Sidhu, ministro de Comercio Internacional de Canadá; Maroš Šef?ovic, comisario europeo de Comercio; Piyush Goyal, ministro de Comercio e Industria de la India; Shuji Miyamoto, ministro de Estado de Economía, Comercio e Industria de Japón; Iwao Horii, ministro de Estado para Asuntos Exteriores de ese mismo país, y Fernando Brun, secretario de Relaciones Económicas Internacionales de Argentina.

Ebrard informó que acordó la realización de misiones de empresarios mexicanos a la Unión Europea y Canadá, a fin de promover nuevas oportunidades de exportación para éstas.