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Velasco recibe a ministro de Qatar para fortalecer vínculos bilaterales

Se destacó la próxima apertura de la agregaduría naval en la Embajada de México en Qatar para cooperación marítima.

Por El Universal

Octubre 01, 2026 08:33 p.m.
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Velasco recibe a ministro de Qatar para fortalecer vínculos bilaterales
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 1 (EL UNIVERSAL).- El canciller Roberto Velasco recibió al ministro de Estado para Asuntos Exteriores de Qatar, Sultan bin Saad Al-Muraikhi, quien lleva a cabo una visita de trabajo en México y con quien exploró oportunidades comerciales, de inversión y económicas.

      Reunión bilateral y acuerdos firmados

      El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el ministro qatarí encabezaron en la Cancillería la tercera reunión del Mecanismo de Consultas en Materias de Interés Común entre México y Qatar.

      De acuerdo con dicha dependencia, se trata de un espacio de diálogo "en el que intercambiaron opiniones sobre la situación geopolítica actual, los avances en la relación bilateral y las oportunidades económicas, comerciales y de inversión entre ambos países".

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      Cooperación en seguridad y diplomacia preventiva

      Asimismo, durante el encuentro se reconoció el avance que representa para los dos países la próxima apertura de la agregaduría naval en la Embajada de México en Qatar, "con miras a una mayor cooperación en temas marítimos y de seguridad".

      Velasco destacó el diálogo que se ha establecido con Qatar en materia de mediación, que refuerza la colaboración entre México, Qatar, Suiza y Noruega con el objeto de impulsar acciones de diplomacia preventiva, mediación y la resolución de conflictos, que se abordaron en el marco de la reciente Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

      La Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que su titular y el ministro de Estado Al-Muraikhi suscribieron distintos instrumentos bilaterales, con los cuales se amplía el andamiaje jurídico bilateral entre México y Qatar, como un acuerdo de supresión de visas en pasaportes diplomáticos, oficiales y especiales.

      También un memorándum sobre cooperación en materia de capacitación y educación diplomática.

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