Cristiano Ronaldo abandona selección Portugal tras desacuerdo con entrenador

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 1 (EL UNIVERSAL).- El nombre de Cristiano Ronaldo volvió a colocarse entre las principales tendencias en redes sociales durante las últimas horas, luego de que el astro portugués abandonara la concentración de la Selección de Portugal tras un presunto desacuerdo con el entrenador Jorge Jesús, después de los recientes compromisos correspondientes a la UEFA Nations League.

Cristiano Ronaldo abandona concentración de Portugal tras desacuerdo con entrenador

Tras darse a conocer su salida, el exjugador del Real Madrid publicó un mensaje en redes sociales en el que, además de desearle éxito al combinado lusitano, dejó entrever que más adelante explicará las razones que lo llevaron a poner fin a su etapa con la selección nacional.

La decisión generó una ola de reacciones en el mundo del futbol, entre ellas la de Zlatan Ibrahimovic, quien no ocultó su desaprobación y lanzó una contundente crítica contra el delantero portugués. El exatacante sueco consideró que la actitud de Cristiano no corresponde a una figura de su calibre y aseguró que el ego podría terminar afectando el legado que ha construido a lo largo de su carrera.

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Zlatan Ibrahimovic critica actitud y legado de Cristiano Ronaldo

Ibrahimovic también señaló que los mejores años de Ronaldo ya quedaron atrás y que ha llegado el momento de dar paso a las nuevas generaciones. Según el exfutbolista, las grandes estrellas deben saber reconocer cuándo ha llegado la hora de hacerse a un lado.

"No necesita arruinar el legado que construyó con su ego. Debes salir del escenario cuando todavía estás en la cima. ¿Irse de la concentración de Portugal sin hablar con ninguno de sus compañeros? Eso es una falta de respeto. Necesita entender que ya no es joven. Miren a Zlatan: yo también fui joven, competí al máximo nivel y después me retiré. Incluso los leones saben cuándo termina la cacería", declaró el sueco.

Las palabras de Ibrahimovic han provocado un intenso debate entre aficionados y especialistas, quienes se encuentran divididos entre quienes respaldan la postura del exdelantero y quienes consideran que Cristiano Ronaldo aún tiene mucho que aportar dentro y fuera de la cancha.