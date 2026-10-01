Patrimonio de candidatos 4T rumbo a elecciones 2027 en México

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 1 (EL UNIVERSAL).- Tras revelarse los ganadores de las encuestas de Morena para designar a los virtuales candidatos del proceso electoral del año próximo, EL UNIVERSAL analizó su información patrimonial reportada en portales de transparencia. Para este ejercicio se tomaron en cuenta las declaraciones patrimoniales y de intereses más recientes disponibles en diferentes repositorios digitales públicos.

Pese a que la declaración es una obligación definida en la Ley General de Responsabilidades Administrativas para todos los servidores públicos, 6 de los 17 perfiles tienen algún vacío patrimonial, ya sea porque no se encuentran disponibles sus declaraciones, porque en ellas reportaron no tener bienes a su nombre o porque optaron por no hacer pública esa información.

Perfil y trayectoria de los candidatos 4T

La senadora Nora Ruvalcaba Gámez fue seleccionada para representar al estado de Aguascalientes. Su perfíl es reconocido por ser fundadora del Movimiento de Regeneración Nacional en la entidad. Gaméz participó durante la administración obradorista como delegada de Programas para el Desarrollo en Aguascalientes y posteriormente subsecretaria de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

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De acuerdo con su declaración de inicio de 2024, aquel año percibió un sueldo mensual por su cargo de 131 mil 874 pesos, así como 1 millón 839 mil 701 pesos el año anterior, mientras desempeñaba funciones en la SEP.

No declaró tener inmuebles a su nombre; además, entre sus posesiones figuran una camioneta Volkswagen Taos modelo 2024 adquirida ese mismo año por 549 mil 62 pesos, sumada a un iPhone y un "anillo con piedras blancas" con un valor de 30 mil y 7 mil pesos, respectivamente.

Por su parte, Julieta Ramírez Padilla, senadora por Baja California, se desempeñó anteriormente como asesora de la actual gobernadora Marina del Pilar. También fue diputada federal hasta 2024.

En su declaración patrimonial de inicio, correspondiente al ejercicio 2024, reportó recibir ingresos mensuales de 133 mil 334 pesos por concepto de su sueldo. Sin embargo, no incluyó ningún bien mueble ni inmueble dentro de sus posesiones, a excepción de una camioneta Honda CRV modelo 2022 que fue adquirida el año de su lanzamiento por un precio total de 706 mil 900 pesos.

El diputado federal Manuel Alejandro Cota Cárdenas resultó uno de los tres representantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) que figuran entre los coordinadores en defensa de la 4T a nivel nacional para la contienda. Su participación política contempla haber sido jefe de gabinete del gobierno de Guadalajara en la administración de Ismael del Toro, candidato a presidente municipal de la Paz en 2023 y Director General de Desarrollo Social del gobierno de La Paz en 2021.

Según suscribe el documento de su declaración de inicio para 2024, en ese año recibió 75 mil 609 pesos mensualmente como remuneración por su sueldo. Mientras que, a pesar de que la declaración incluye el registro de tres terrenos y un vehículo, no menciona el monto correspondiente a ninguno de dichos bienes; ni tampoco información relativa a muebles, inversiones o adeudos.

Pablo Gutiérrez Lazarus destacó por haber sido destapado anticipadamente por la Gobernadora Layda Sansores como el coordinador estatal de la 4T, esto durante una sesión del Consejo Político Estatal de Campeche el pasado 22 de abril.

Lazarus es politólogo egresado de la Universidad Iberoamericana. Ha sido Presidente Municipal de Carmen en tres ocasiones: el primer periodo entre 2015 y 2018 como militante del PAN y posteriormente entre 2021 y 2027 con Morena.

Respecto a sus bienes, no es posible acceder a las declaraciones más recientes correspondientes a su administración al frente del municipio de Carmen desde 2021. Únicamente se encuentra disponible aquella información correspondiente a su puesto como profesor de asignatura en la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar (UEMSTAyCM), entre 2019 y 2021.

Con referencia a dichos ejercicios fiscales, de acuerdo con la declaración de modificación 2021, el año anterior recibió 109 mil 986 pesos netos mensuales por su puesto como docente. No reportó bienes, inmuebles, vehículos ni algún otro ingreso además de su sueldo como profesor. Mientras que, en su declaración de inicio 2019 el servidor no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales.

En una revisión realizada por este diario en septiembre de 2026, no se pudo localizar ninguna declaración patrimonial del alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Chihuahua, Cruz Pérez Cuellar, pese a que otros medios de comunicación han realizado reportes sobre su patrimonio en años anteriores, actualmente no es posible verificar esos datos en repositorios de información pública.

La única información relativa a su periodo como alcalde es su sueldo en 2026 disponible en la Plataforma Digital Nacional (PDN), el cual asciende a 1 millón 99 mil 971 pesos anuales, de acuerdo con la última actualización de este año sobre su perfil. En la PDN no se incluye información sobre ningún otro bien o posesión.

En mayo de 2026 una investigación del medio La Verdad Juárez reportó que el Gobierno de Ciudad Juárez otorgó contratos millonarios a aliados políticos del hermano del alcalde. Pérez Cuéllar también fue senador por Chihuahua desde 2018 hasta 2021.

Declaraciones patrimoniales y sueldos de los aspirantes

Rosa María Bayardo Cabrera funge como alcaldesa de Manzanillo desde 2024. Entre su trayectoria se encuentra haber sido secretaria de Desarrollo Económico estatal hasta 2022; también fue diputada federal entre 2018 y 2021.

De acuerdo con lo inscrito en las declaraciones patrimoniales disponibles sobre la alcaldesa, recibió un sueldo anual de 1 millón 101 pesos netos como secretaria de Desarrollo Económico, más 365 mil 504 pesos por el concepto de actividad industrial, comercial y/o empresarial, específicamente servicios de "arrastre y salvamento".

Adicionalmente, Cabrera declaró ser propietaria de un terreno con superficie de 476 metros adquirido al contado por 475 mil 660 pesos en 2021, así como de 8 vehículos entre los que figuran autos, camionetas de carga y también vehículos de trabajo adquiridos entre 2007 y 2020, cuyo valor varía entre 85 mil y 1 millón 744 mil pesos. Asimismo, se da cuenta de bienes correspondientes a "menaje de casa" con un valor estimado de 230 mil pesos.

Hasta el inicio de la contienda interna, Beatriz Mojica fungía como senadora desde 2024; antes se desempeñó como diputada federal y local, así como secretaria general del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a nivel nacional en 2015. También preside la asociación "Mi Corazón es Guerrero".

A pesar de que los portales de transparencia locales de Guerrero no cuentan con declaraciones accesibles sobre la legisladora, el documento correspondiente a la declaración inicial de sus actividades en el Senado expone que recibió un sueldo neto de 131 mil 874 pesos mensuales en 2024.

Sumado a lo anterior, ese año reportó ser dueña de dos departamentos adquiridos en 2006 y 2022, cuyo valor corresponde a 1 millón 150 mil y 3 millones 160 mil pesos, respectivamente. Fuera de lo anterior, no reportó ningún otro bien, salvo poseer una camioneta Toyota RAV4 modelo 2024, adquirida en el año de su lanzamiento por 807 mil 400 pesos.

Otro de los perfiles que destacan por su trayectoria y patrimonio acumulado, es Carlos Torres Piña, quien se desempeñó como Fiscal General de Michoacán hasta septiembre de este año. Antes, participó también como secretario de Gobierno dos veces en la entidad y diputado federal, también en dos ocasiones.

Según expone el documento de declaración de conclusión 2025, correspondiente a su segundo periodo como secretario de gobierno, ese año, Torres Piña recibió 665 mil 862 pesos por concepto de su sueldo neto. A esta cifra, se añade el registro de dos terrenos con superficie de 252 y 90,000 metros; cuyo valor estimado es de 35 mil 560 y 450 mil pesos, respectivamente. Más una casa de 156 metros con un costo de 1 millón 546 mil 950 pesos. Los inmuebles fueron adquiridos en 2005, 2015 y 2009, respectivamente.

Por si fuera poco, a sus propiedades se añade el registro de cuatro vehículos: dos camionetas, una Mazda CX9 y una Toyota Hilux, ambas modelo 2019 con valor de 724 mil y 436 mil 600 pesos; y dos automóviles, un Dodge Neon 2018 cuyo valor asciende a 241 mil 500 pesos, y un Volkswagen VW modelo 1965 con valor de 25 mil 454 pesos, mismo que le fue heredado. Además, el exfiscal dio cuenta de poseer 3 bicicletas especializadas, con un valor total de 91 mil pesos, y menaje de casa valuado en 1 millón 450 mil pesos.

En el caso de la senadora con licencia por el estado de Nayarit, Jasmine María Bugarín Rodríguez, al indagar en los repositorios públicos que albergan las obligaciones de transparencia, no se hallaron declaraciones patrimoniales o no son accesibles. La seleccionada para representar a morena en el estado de Nayarit, ha participado como diputada federal en dos ocasiones desde 2015, y como diputada local en una más. También trabajó como defensora de derechos humanos y coordinadora del Instituto para la Mujer y directora del departamento de enlace del DIF Nayarit.

Adicionalmente, en enero de 2026 una ciudadana presentó una denuncia ante el Instituto Electoral de Nayarit señalando una presunta comisión de infracciones a la normativa electoral consistentes en promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos por parte de la senadora y del alcalde de Bahía de Banderas, Héctor Santana.

Clara Luz Flores Carrales, quien se desempeñaba como titular de la Unidad de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación desde 2024, reportó percibir 109 mil 79 pesos mensualmente por su sueldo, más 100 mil pesos mensuales que recibe por medio de una pensión, de acuerdo con la declaración inicial realizada al inicio de su gestión más reciente.

Además de su sueldo, el documento señala que Flores Carrales es propietaria de varios inmuebles, entre los que se encuentra: 1 terreno de 62 metros con un valor de 295 mil pesos, 2 casas con superficie de 270 y "105,996 metros", cuyo valor asciende a 740 mil y 2 millones 921 mil 662 pesos, respectivamente. Y un departamento de 244 metros con un costo de 11 millones 735 mil 500 pesos, el cual fue adquirido en 2022. A los cuales se suman bienes materiales correspondientes a menaje de casa con un valor de 1 millón 550 mil pesos, y joyas valuadas en la misma cantidad.

Clara Luz participa en la política del país desde hace tiempo, fue secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública y candidata a la gubernatura de Nuevo León con Morena. Antes, llegó a ser Presidenta Municipal de Escobedo en tres ocasiones bajo las siglas del PRI desde 2009.

El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) entre 2018 y 2021 y más recientemente Director General del Instituto Mexicano de La Propiedad Industrial (IMPI), Santiago Nieto Castillo, asentó recibir un sueldo de 584 mil 62 pesos por su cargo como director del IMPI; más 1 millón 523 mil 245 pesos por servicios profesionales, y 170 mil 723 pesos por otros ingresos no considerados, estó de acuerdo con su declaración de conclusión para el periodo 2026.

También reportó ser dueño de una casa de 121 metros de superficie, comprada en 2019 por un valor de 1 millón 600 mil 320 pesos, así como de un departamento con superficie de 116 metros y un valor de 8 millones 151 mil pesos que adquirió en 2019. Además de contar con diversos bienes materiales como muebles y artículos de casa con un valor conjunto de 185 mil 460 pesos. A esto se suman diversos artículos que le fueron donados, entre los que se ubican mayormente obras de arte, electrodomésticos, cubiertos y joyas.

En el caso de Quintana Roo, fue seleccionado Eugenio "Gino" Segura Vázquez como coordinador de la 4T. Antes fungía como senador por el estado en la actual legislatura. Fue Secretario de Finanzas y Planeación de Quintana Roo de 2022 a 2024. También fue Oficial Mayor del Ayuntamiento de Benito Juárez de 2021 a 2022.

En los documentos referentes a su declaración inicial de bienes para el ejercicio 2024, el senador hizo público únicamente el sueldo neto percibido por su cargo mensualmente, cuya cifra se ubica en 119 mil 770 pesos. Los apartados correspondientes a bienes muebles e inmuebles, vehículos, inversiones y adeudos se encuentran en blanco.

En contraposición, de acuerdo con la declaración patrimonial del año 2021, el senador registró ingresos correspondientes a donaciones hechas por su padre de 200 mil pesos, más 300 mil pesos por donaciones de su madre, y 300 mil pesos como donación conjunta.

Uno de los estados sobre los cuales hubo más especulación respecto al perfil ganador en las encuestas, fue San Luis Potosí, región en la que fue seleccionado Elí César Cervantes Rojas, quien hasta antes del proceso de selección, cumplía labor como Director General del Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en el estado.

Según señala su declaración patrimonial de 2026, Cervantes recibió 1 millón 215 mil 851 pesos como remuneración anual por su sueldo al frente de la SICT. Respecto a sus bienes, reportó una casa con 160 metros de superficie comprada en 2014 por un precio de 450 mil pesos. Además de una camioneta JAC SEI7 modelo 2022 comprada en 2022 por 605 mil pesos.

En Sinaloa resultó seleccionada Imelda Castro Castro, quien fue senadora desde 2024. También formó parte de la dirección del movimiento agrario de deudores "El Barzón" y fue presidenta estatal del PRD en el estado.

A pesar de no haber registrado bienes a su nombre, las declaraciones de patrimonio sobre ella registran que percibió 1 millón 862 mil 727 pesos como sueldo por su cargo en 2024, ya como senadora. Fuera de lo anterior, se registran también tres adeudos: dos correspondientes a créditos automotrices, y un adeudo hipotecario con un monto de 1 millón 168 mil 421 pesos.

Lorenia Valles Sampedro es otra de las senadoras seleccionadas como coordinadoras de la 4T. También se desempeñó como diputada federal en tres ocasiones, así como titular del DIF Sonora entre 2021 y 2024.

De acuerdo con sus documentos de declaración, en 2024 recibió 625 mil 793 pesos como ingresos anuales por su cargo. Asimismo, declaró ser dueña de una casa de 358 metros con un valor de 3 millones 100 mil pesos, misma que fue adquirida en 2013; a la que se añade una camioneta Toyota Highlander modelo 2022, la cual está valuada en 733 mil 200 pesos.

La senadora no reportó ningún bien adicional, tampoco participación empresarial ni otros ingresos.

En el estado de Tlaxcala, fue elegida como coordinadora Ana Lilia Rivera, quien ha sido senadora de la República desde el año 2018, así como presidenta de la Mesa Directiva del Senado de 2023 a 2024. Su declaración patrimonial y de intereses para el ejercicio 2024 muestra que recibió 2 millones 662 mil 485 como remuneración anual por su sueldo como senadora.

Aparte de su sueldo, declaró poseer una camioneta Toyota Highlander Limited modelo 2020, cuyo valor se encuentra en 920 mil pesos. Mientras que para el ejercicio 2022, declaró también un terreno con valor estimado de 59 mil 380 pesos y una camioneta Nissan Xtrail modelo 2019 cuyo valor se estima en 606 mil pesos.

En Zacatecas, la aspirante seleccionada fue Verónica Díaz Robles, quien trabajó como senadora desde 2024 hasta que solicitó licencia para participar en la contienda interna del partido guinda. Antes, fue Directora de Difusión Interna del Senado (2010-2018), y posteriormente, en 2018 fue electa como diputada plurinominal. No obstante, fue asignada como titular de la Delegación de Programas para el Desarrollo de la Secretaría de Bienestar en Zacatecas hasta su ingreso al Senado.

De acuerdo con la declaración patrimonial que entregó al inicio de su función en el Senado, la legisladora percibió 135 mil 334 pesos como remuneración por su labor. Mientras que su patrimonio inmobiliario consta de dos terrenos con extensión de 237 y 457 metros, valuados en 28 mil 530 pesos y 1 millón 671 mil pesos, respectivamente. Los terrenos fueron comprados en 2002 y 2021, según consta en el documento.

Aunque no declaró ningún bien mueble, sí dio cuenta de haber adquirido una camioneta Volkswagen Tiguan modelo 2024, la cual fue comprada en el año de su lanzamiento por 620 mil pesos al contado.